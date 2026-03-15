تعزيز جديد في صفوف المنتخب الوطني للأواسط

تعزيز جديد في صفوف المنتخب الوطني للأواسط

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأحد عن تأهيل اللاعب قيس غيمبا بابوت للّعب مع المنتخب التونسي للأواسط تحت 20 سنة.

و يشغل بابوت مركز لاعب جناح وهو ينشط حاليا في صفوف فريق تروا الفرنسي لاقل من 19 عاما.

و لعب بابوت مع تروا 20 مباراة خلال الموسم الحالي 2025-2026 سجل خلالها 6 أهداف.

و كانت الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت قبل ذلك عن دعوة كل من لاعبي وسط نادي لوهافر الفرنسي اسكندر بوزميطة و نادي كليرمون الفرنسي نوام ستروتز للالتحاق بمنتخب الأواسط.

جدير بالذكر أن المنتخب التونسي للأواسط يشرف على تدريبه نبيل الطرابلسي.

