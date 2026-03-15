تعزيز جديد في صفوف المنتخب الوطني للأواسط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأحد عن تأهيل اللاعب قيس غيمبا بابوت للّعب مع المنتخب التونسي للأواسط تحت 20 سنة.

و يشغل بابوت مركز لاعب جناح وهو ينشط حاليا في صفوف فريق تروا الفرنسي لاقل من 19 عاما.

و لعب بابوت مع تروا 20 مباراة خلال الموسم الحالي 2025-2026 سجل خلالها 6 أهداف.

و كانت الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت قبل ذلك عن دعوة كل من لاعبي وسط نادي لوهافر الفرنسي اسكندر بوزميطة و نادي كليرمون الفرنسي نوام ستروتز للالتحاق بمنتخب الأواسط.

جدير بالذكر أن المنتخب التونسي للأواسط يشرف على تدريبه نبيل الطرابلسي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



