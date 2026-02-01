تعزيز جديد في صفوف النجم الساحلي

أعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري زين الدين بوتمان لمدة موسم و نصف.
و هي التجربة الثانية لبوتمان (25 عاما) مع النجم الساحلي بعدما تقمص الوانه من 2021 الى 2023.
و لعب بوتمان في الجزائر في صفوف أندية نصر حسين وشباب بلوزداد واولمبي الشلف. كما لعب للمنتخب الجزائري الرديف وكان ضمن الرصيد البشري المتوج بلقب كاس العرب فيفا 2021 بقطر.
و هو ثالث انتداب يقوم به فريق جوهرة الساحل بعد التعاقد مع لاعب الوسط اسامة عبيد و الظهير الايمن وجدي كشريدة اللذين وقعا لموسم ونصف.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب