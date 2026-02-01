تعزيز جديد في صفوف النجم الساحلي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري زين الدين بوتمان لمدة موسم و نصف.

و هي التجربة الثانية لبوتمان (25 عاما) مع النجم الساحلي بعدما تقمص الوانه من 2021 الى 2023.

و لعب بوتمان في الجزائر في صفوف أندية نصر حسين وشباب بلوزداد واولمبي الشلف. كما لعب للمنتخب الجزائري الرديف وكان ضمن الرصيد البشري المتوج بلقب كاس العرب فيفا 2021 بقطر.

و هو ثالث انتداب يقوم به فريق جوهرة الساحل بعد التعاقد مع لاعب الوسط اسامة عبيد و الظهير الايمن وجدي كشريدة اللذين وقعا لموسم ونصف.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



