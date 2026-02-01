Français
Anglais
العربية
الأخبار

تعزيز جديد في صفوف النجم الساحلي

تعزيز جديد في صفوف النجم الساحلي

أعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري زين الدين بوتمان لمدة موسم و نصف.

و هي التجربة الثانية لبوتمان (25 عاما) مع النجم الساحلي بعدما تقمص الوانه من 2021 الى 2023.

و لعب بوتمان في الجزائر في صفوف أندية نصر حسين وشباب بلوزداد واولمبي الشلف. كما لعب للمنتخب الجزائري الرديف وكان ضمن الرصيد البشري المتوج بلقب كاس العرب فيفا 2021 بقطر.

و هو ثالث انتداب يقوم به فريق جوهرة الساحل بعد التعاقد مع لاعب الوسط اسامة عبيد و الظهير الايمن وجدي كشريدة اللذين وقعا لموسم ونصف.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

531
أخر الأخبار

بنزرت: تسخير 120 عنصرًا من الهلال الأحمر للتدخل عند الطوارىء

446
أخر الأخبار

تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟
349
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية المنتظرة
310
أخر الأخبار

من بن عروس إلى نابل: حجز أكثر من طن من الموز المهرّب
281
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس الأمم الأفريقية 2026: ما هي القناة والتوقيت لمشاهدة نهائي تونس ومصر ؟
273
أخر الأخبار

فاجعة تبرسق: ترميم غير مكتمل لسور شُيّد سنة 2001 يُنهي حياة “يوسف”..الشنيتي تكشف التفاصيل (فيديو)
269
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
261
الأخبار

باجة : غدًا تعليق الدروس بمعتمديتي عمدون و نفزة بسبب التقلبات الجوية
251
اقتصاد وأعمال

تونس : استثمار صناعي صينيي – إيطالي في المنستير بـ5 ملايين يورو ويوفّر 350 موطن شغل جديد
247
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى