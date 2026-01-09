Français
تعزيز جديد في صفوف مانشستر سيتي

كسب مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني في البطولة الإنقليزية لكرة القدم، السباق للتوقيع مع الغاني أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث، بعدما نجح في التعاقد معه مقابل 87 مليون دولار، اليوم الجمعة.

و وقّع سيمينيو (26 عاما)، الذي سجّل 10 أهداف في البطولة الإنقليزية لكرة القدم هذا الموسم، عقدا لمدة خمس سنوات ونصف السنة.

و كانت عدة أندية تتنافس للظفر بخدمات المهاجم الغاني أبرزها إضافة إلى سيتي كل من ليفربول، ومانشستر يونايتد وتوتنهام، علما بأن اللاعب كان يمتلك بندا جزائيا للرحيل، وكان من المقرر أن ينتهي مفعوله غدا السبت، وفقا للتقارير.

و قال سيمينيو “أنا فخور جدا بالانضمام إلى مانشستر سيتي”.

و أضاف “لقد تابعت سيتي خلال العقد الماضي تحت قيادة بيب غوارديولا، وكان الفريق المسيطر في البطولة الإنقليزية، بالإضافة إلى تحقيقه انجازات مذهلة في رابطة أبطال أوروبا وكأس إنقلترا وكأس الرابطة”.

و ودّع سيمينيو فريقه بورنموث بأبهى طريقة بعدما قاده إلى تحقيق فوزه الأول بعد 11 مباراة بتسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل على حساب توتنهام 3-2 الأربعاء الماضي،ضمن الجولة 21.

