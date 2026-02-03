تعزيز جديد في صفوف ميلان الإيطالي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي ميلان صاحب المركز الثاني في ترتيب البطولة الإيطالية لكرة القدم عن تعاقده مع لاعب الوسط الشاب ألفادجو سيسيه قادما من هيلاس فيرونا وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

و ذكر ميلان عبر موقعه الرسمي أن اللاعب البالغ 20 عاما سيستمر في فترة الإعارة التي يقضيها حاليا مع فريق كاتانزارو (درجة ثانية) حتى نهاية الموسم الجاري.

و يملك ميلان 47 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان. وتدرج اللاعب الشاب في الفئات السنية مع هيلاس فيرونا وسجل 16 هدفا مع الفريق في موسم 2024/2023 ثم شارك للمرة الأولى في البطولة الإيطالية في ماي 2024.

و واصل ألفادجو سيسيه تألقه وانضم للمنتخب الإيطالي لأقل من 21 عاما وذلك بعدما كان قد سبق له اللعب لمنتخبات أقل من 16 و18و19 عاما، و سجّل معها جميعا فيما شارك في مباراتين مع منتخب أقل من 21 عاما.

