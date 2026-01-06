Français
Anglais
العربية
الأخبار

تعزيز جديد في صفوف نادي حمام الأنف

تعزيز جديد في صفوف نادي حمام الأنف

أعلن النادي الرياضي بحمام الانف الناشط ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الاولى) عن تعزيز صفوفه بالمدافع شهاب بن فرج أمس الاثنين.

و كان بن فرج، البالغ من العمر 32 سنة، والذي يعود الى فريق بوقرنين بعد تجربة سابقة نهاية موسم 2021-2022، قد خاض تجراب احترافية خارج حدود تونس ضمن الفيصلي الاردني و الهلال السوداني و فرق الانوار واتحاد مصراطة والترسانة في البطولة الليبية، فضلا عن تجارب عديدة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى بأزياء النجم الساحلي ومستقبل القصرين و نجم المتلوي و النادي البنزرتي.

و يحتل فريق الضاحية الجنوبية صدارة المجموعة الاولى برصيد 27 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن اتحاد تطاوين أقرب ملاحقيه.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

461
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار

413
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
322
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
313
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
311
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة
301
الأخبار

المنتخب الكاميروني يفوز على جنوب إفريقيا و يصطدم بالمغرب في ربع نهائي الكان (فيديو)
292
الأخبار

بداية من يوم الغد، انخفاض ملحوظ في الحرارة وأمطار مرتقبة في هذه المناطق
286
أخر الأخبار

إرتدادات إستقالة الطبوبي تتواصل..جامعة الأساسي تدخل على الخطّ
278
الأخبار

وزير السياحة سفيان تقية يزور تربص نادي سيون السويسري بطبرقة
273
اقتصاد وأعمال

الرئيس عبد المجيد تبون ينهي مهام محافظ بنك الجزائر

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى