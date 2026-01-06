تعزيز جديد في صفوف نادي حمام الأنف

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن النادي الرياضي بحمام الانف الناشط ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الاولى) عن تعزيز صفوفه بالمدافع شهاب بن فرج أمس الاثنين.

و كان بن فرج، البالغ من العمر 32 سنة، والذي يعود الى فريق بوقرنين بعد تجربة سابقة نهاية موسم 2021-2022، قد خاض تجراب احترافية خارج حدود تونس ضمن الفيصلي الاردني و الهلال السوداني و فرق الانوار واتحاد مصراطة والترسانة في البطولة الليبية، فضلا عن تجارب عديدة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى بأزياء النجم الساحلي ومستقبل القصرين و نجم المتلوي و النادي البنزرتي.

و يحتل فريق الضاحية الجنوبية صدارة المجموعة الاولى برصيد 27 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن اتحاد تطاوين أقرب ملاحقيه.

