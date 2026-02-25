تعزيز جديد للمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد: تجهيزات منظار طبي متطورة لدعم الأقسام الحيوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد أن المستشفى الجامعي بالجهة تلقّى دعمًا جديدًا من وزارة الصحة، في إطار برنامج دعم وتجهيز الهياكل الصحية العمومية، تمثّل في تزويده بوحدتين كاملتين من أجهزة المنظار الطبي.

وأوضحت الإدارة، في بلاغ نشرته مساء الثلاثاء على صفحتها الرسمية، أنه تم تخصيص الوحدة الأولى لفائدة قسم الجراحة، فيما وُجّهت الوحدة الثانية إلى قسم أمراض النساء والتوليد، مرفوقة بطاولة عمليات متكاملة، بما من شأنه تعزيز القدرات التقنية وتحسين ظروف التدخل الجراحي.

استكمال التجهيزات بأقسام العيون وجراحة العظام

وأكدت الإدارة الجهوية للصحة أن هذا الدعم سيتعزز قريبًا باقتناء جهازي منظار طبي إضافيين، سيتم تخصيصهما لقاعة العمليات بقسم أمراض العيون ولقسم جراحة العظام.

ومن المنتظر أن تساهم هذه التجهيزات الجديدة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المسداة، وتحسين التكفّل بالمرضى، إلى جانب دعم تطوير الخدمات الطبية لفائدة متساكني ولاية سيدي بوزيد والمناطق المجاورة.

دعم متواصل للهياكل الصحية العمومية

ويأتي هذا التعزيز في إطار جهود وزارة الصحة الرامية إلى تدعيم البنية التحتية الصحية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، خاصة في الجهات الداخلية، بما يضمن تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين نجاعة التدخلات الطبية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



