Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

تعزيز جديد للمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد: تجهيزات منظار طبي متطورة لدعم الأقسام الحيوية

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد أن المستشفى الجامعي بالجهة تلقّى دعمًا جديدًا من وزارة الصحة، في إطار برنامج دعم وتجهيز الهياكل الصحية العمومية، تمثّل في تزويده بوحدتين كاملتين من أجهزة المنظار الطبي.

وأوضحت الإدارة، في بلاغ نشرته مساء الثلاثاء على صفحتها الرسمية، أنه تم تخصيص الوحدة الأولى لفائدة قسم الجراحة، فيما وُجّهت الوحدة الثانية إلى قسم أمراض النساء والتوليد، مرفوقة بطاولة عمليات متكاملة، بما من شأنه تعزيز القدرات التقنية وتحسين ظروف التدخل الجراحي.

استكمال التجهيزات بأقسام العيون وجراحة العظام

وأكدت الإدارة الجهوية للصحة أن هذا الدعم سيتعزز قريبًا باقتناء جهازي منظار طبي إضافيين، سيتم تخصيصهما لقاعة العمليات بقسم أمراض العيون ولقسم جراحة العظام.

ومن المنتظر أن تساهم هذه التجهيزات الجديدة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المسداة، وتحسين التكفّل بالمرضى، إلى جانب دعم تطوير الخدمات الطبية لفائدة متساكني ولاية سيدي بوزيد والمناطق المجاورة.

دعم متواصل للهياكل الصحية العمومية

ويأتي هذا التعزيز في إطار جهود وزارة الصحة الرامية إلى تدعيم البنية التحتية الصحية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، خاصة في الجهات الداخلية، بما يضمن تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين نجاعة التدخلات الطبية.

 

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

448
أخر الأخبار

ثورة حقيقية في علاج السرطان: حوار حصري مع الدكتور معز بن علي، التونسي وراء 11 علاجًا ضد السرطان [فيديو]

416
أخر الأخبار

الطقس هذا الأسبوع مستقر… لكن السبت القادم يحمل مفاجآت [فيديو]
364
الأخبار

فرنسا : أسوأ سفير لترامب يعاود الكرة… هناك من يُطرَد و هناك تشارلز كوشنر
354
اقتصاد وأعمال

الجزائر: عبد المجيد تبون يعين لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر
336
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : مادامت الأراضي الفلسطينية و شعبها سيحكمهم مجلس السلام بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برضى كل العرب و المسلمين فعلى الدنيا السلام؟…..
333
اقتصاد وأعمال

تونس – المالية العمومية: عجز في الميزانية بقرابة 9 مليار دينار و ضغط جبائي بنسبة 25,9% خلال سنة 2025
321
الأخبار

قابس: حجز أكثر من 3200 لتر من الزيت النباتي المدعم منذ بداية شهر رمضان
312
أخر الأخبار

رمضان: كيف نُرافق الطفل في أول تجربة صيام له؟ [فيديو]
297
اقتصاد وأعمال

مجموعة QNB تعلن عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2025
296
الأخبار

العاصمة: استئناف السير العادي للقطارات على خط الأحواز الجنوبية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى