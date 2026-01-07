Français
الأخبار

تعزيز مستشفى تطاوين بـ5 أطباء إختصاص و تجهيزات جديدة

شهد المستشفى الجهوي بتطاوين مؤخّرا تحديث قسم أمراض النساء والتوليد عبر تجهيزات متطوّرة تقنيّا وطبيّا بما يعزّز نجاعة التدخّل الطبّي ويرتقي بمستوى الخدمات الصحيّة.

و قد تمّ أيضا دعم الموارد البشرية بتعيين 5 أطباء إختصاص أمراض النساء والتوليد لتوفير رعاية صحيّة أحسن قادرة على التكفّل بالحالات الإستعجاليّة والمعقدة دون التنقّل خارج الجهة.

و تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الصحة على تجهيز المستشفيات العموميّة بتجهيزات صحيّة وتوفير إطارات طبيّة لتحسين جودة خدماتها وبناء منظومة صحيّة عادلة وضمان صحّة للجميع.

