تعطّل المترو مؤقتًا: حافلات بديلة لتأمين تنقّل المواطنين

أعلنت شركة النقل بتونس عن تأمين تنقّل المواطنين بواسطة الحافلات في انتظار انخفاض منسوب المياه على مستوى محطة تونس البحرية لاستئناف جولان خطوط الشبكة الحديدية حال استكمال عملية شفط المياه من قبل وحدات الحماية المدنية.

وسيتمّ توفير حافلات لتأمين نقل الحرفاء على الخطوط التالية:

– خط المترو رقم 2 : سفرات بين جون جوريس ونهاية الخط

– خط المترو رقم 4 : سفرات بين باب سعدون ومحطة الترابط “سليمان كاهية”

– خطي المترو رقم 3 و 5 : سفرات بين باب سعدون والإنطلاقة

– خط المترو رقم 6 : مواصلة مجموعة الخطوط 24 الجولان إلى محطة برشلونة عوضا عن التوقف بمحطة الترابط “المنتزه”

– الخط ت. ح. م : تدعيم خط الحافلة رقم 347

وتفيد الشركة بأنه سيتم الإعلام في الإبان عند كلّ مستجدّ على كامل الشبكتين.

