Français
Anglais
العربية
الأخبار

تعليق التأشيرات الأمريكية: هل لا يزال بإمكان التونسيين المقيمين في الولايات المتحدة تجديد وثائقهم؟

أثار إعلان تعليق إجراءات تأشيرات الهجرة الأمريكية لفائدة 75 دولة، من بينها تونس، تساؤلات عديدة لدى التونسيين المقيمين بالفعل على الأراضي الأمريكية، وخاصة أولئك الذين يقيمون بصفة قانونية ويستعدون لتجديد وثائقهم الإدارية.

وفي هذا السياق، طمأن الدبلوماسي السابق أحمد ونيس الجالية التونسية، مؤكدًا أن هذا القرار لا يشمل التونسيين المقيمين بصفة قانونية داخل الولايات المتحدة.

وخلال تدخله على تونس الرقمية، أوضح أحمد ونيس أن تونس لا تندرج ضمن أي قائمة تقييدية، سواء ما يُعرف بالقائمة الحمراء أو السوداء، التي تعتمدها السلطات الأمريكية.

وأكد المتحدث أن العلاقات بين تونس والولايات المتحدة علاقات تقليدية ومستقرة، مضيفًا أن الإجراءات المتعلقة بتجديد الوثائق بالنسبة للتونسيين المقيمين بصفة قانونية تسير بشكل عادي ودون أي قيود استثنائية.

وشدد على أن الهياكل الإدارية الأمريكية تواصل التعامل مع ملفات التجديد وفق المسارات المعتادة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو التأويلات المبالغ فيها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

591
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

366
الأخبار

تونس: السجن خمس سنوات في حق سيف الدين مخلوف بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي
362
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
361
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
297
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
295
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
290
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026
289
أخر الأخبار

أزمة القطاع الصحي تونس : البرلمان يتجه نحو جلسة عامة حوارية مع الحكومة
285
الأخبار

الترفيع ب 50 دينار في مقادير منحة السكن و منحة الغذاء لفائدة المتربصين الداخليين و المقيمين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان
280
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: بعد فوزه على نيجيريا، المغرب يلحق بالسينغال في المباراة النهائية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى