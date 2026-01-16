تعليق التأشيرات الأمريكية: هل لا يزال بإمكان التونسيين المقيمين في الولايات المتحدة تجديد وثائقهم؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أثار إعلان تعليق إجراءات تأشيرات الهجرة الأمريكية لفائدة 75 دولة، من بينها تونس، تساؤلات عديدة لدى التونسيين المقيمين بالفعل على الأراضي الأمريكية، وخاصة أولئك الذين يقيمون بصفة قانونية ويستعدون لتجديد وثائقهم الإدارية.

وفي هذا السياق، طمأن الدبلوماسي السابق أحمد ونيس الجالية التونسية، مؤكدًا أن هذا القرار لا يشمل التونسيين المقيمين بصفة قانونية داخل الولايات المتحدة.

وخلال تدخله على تونس الرقمية، أوضح أحمد ونيس أن تونس لا تندرج ضمن أي قائمة تقييدية، سواء ما يُعرف بالقائمة الحمراء أو السوداء، التي تعتمدها السلطات الأمريكية.

وأكد المتحدث أن العلاقات بين تونس والولايات المتحدة علاقات تقليدية ومستقرة، مضيفًا أن الإجراءات المتعلقة بتجديد الوثائق بالنسبة للتونسيين المقيمين بصفة قانونية تسير بشكل عادي ودون أي قيود استثنائية.

وشدد على أن الهياكل الإدارية الأمريكية تواصل التعامل مع ملفات التجديد وفق المسارات المعتادة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو التأويلات المبالغ فيها.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



