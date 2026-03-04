تعليق ترامب بخصوص مشاركة إيران في المونديال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كان منتخب إيران أول المتأهلين إلى كأس العالم 2026. ولكن عندما عقد الفيفا اجتماعا تخطيطيا للدول المشاركة هذا الأسبوع في أتلانتا، بالولايات المتحدة الأمريكية كانت إيران هي الدولة الوحيدة الغائبة.

و أثار هذا الغياب تساؤلات حول ما إذا كانت طهران ستشارك في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، هذا الصيف وسط حرب إقليمية يحتمل أن تتصاعد، وما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستسمح للمسؤولين الإيرانيين بدخول البلاد إذا قرروا المشاركة.

و ردّ ترامب : “أنا حقا لا أهتم”، إذا شاركت إيران أم لا. مضيفا: “أعتقد أن إيران بلد مهزوم بشدة”.

و وقعت إيران في المجموعة السابعة بالمونديال، حيث من المقرر أن تلعب في لوس أنجيليس ضد نيوزيلندا و بلجيكا في 15 و 21 جوان المقبل، بينما ستواجه منافسها الثالث في المجموعة منتخب مصر في سياتل في 26 من الشهر نفسه.

و إذا احتلت كل من الولايات المتحدة وإيران المركز الثاني في مجموعتيهما، فقد يواجه البلدان في مباراة إقصائية في 3 جويلية في دالاس.

و بعد أن أغرقت الغارات الجوية الأمريكية داخل إيران المنطقة في صراع مفتوح، قال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم في وقت سابق، إن بلاده قد لا ترسل المنتخب إلى المونديال المقبل.

و صرح لوسائل الإعلام الإيرانية : “ما هو مؤكد هو أنه بعد هذا الهجوم، لا يمكن أن نتوقع أن نتطلع إلى كأس العالم بأمل”.

