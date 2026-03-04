Français
Anglais
العربية
الأخبار

تعليق ترامب بخصوص مشاركة إيران في المونديال

تعليق ترامب بخصوص مشاركة إيران في المونديال

كان منتخب إيران أول المتأهلين إلى كأس العالم 2026. ولكن عندما عقد الفيفا اجتماعا تخطيطيا للدول المشاركة هذا الأسبوع في أتلانتا، بالولايات المتحدة الأمريكية كانت إيران هي الدولة الوحيدة الغائبة.

و أثار هذا الغياب تساؤلات حول ما إذا كانت طهران ستشارك في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، هذا الصيف وسط حرب إقليمية يحتمل أن تتصاعد، وما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستسمح للمسؤولين الإيرانيين بدخول البلاد إذا قرروا المشاركة.

و ردّ ترامب : “أنا حقا لا أهتم”، إذا شاركت إيران أم لا. مضيفا: “أعتقد أن إيران بلد مهزوم بشدة”.

و وقعت إيران في المجموعة السابعة بالمونديال، حيث من المقرر أن تلعب في لوس أنجيليس ضد نيوزيلندا و بلجيكا في 15 و 21 جوان المقبل، بينما ستواجه منافسها الثالث في المجموعة منتخب مصر في سياتل في 26 من الشهر نفسه.

و إذا احتلت كل من الولايات المتحدة وإيران المركز الثاني في مجموعتيهما، فقد يواجه البلدان في مباراة إقصائية في 3 جويلية في دالاس.

و بعد أن أغرقت الغارات الجوية الأمريكية داخل إيران المنطقة في صراع مفتوح، قال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم في وقت سابق، إن بلاده قد لا ترسل المنتخب إلى المونديال المقبل.

و صرح لوسائل الإعلام الإيرانية : “ما هو مؤكد هو أنه بعد هذا الهجوم، لا يمكن أن نتوقع أن نتطلع إلى كأس العالم بأمل”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

965
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

354
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
339
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
319
الأخبار

قطر تعلن إسقاط طائرتين حربيتين طراز “سوخوي 24” قادمتين من إيران
314
الأخبار

فرنسا : «الوجه الملائكي» للإسلاموية في مواجهة شياطينه… طارق رمضان مهدّد بـ20 عامًا سجنًا
283
اقتصاد وأعمال

ليبيا : حقل “المبروك” يستأنف إنتاجه بقدرة 25 ألف برميل يومياً
273
أخر الأخبار

الحرب على إيران: آرام بالحاج يكشف التداعيات الاقتصادية الممكنة على تونس والعالم [فيديو]
260
الأخبار

كأس ملك إسبانيا : هانزي فليك يكشف عن حظوظ برشلونة أمام أتلتيكو مدريد
256
الأخبار

وزارة المالية: الخميس 05 مارس آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026 بالنسبة لأصحاب السيارات ذات الأرقام الزوجية
252
أخر الأخبار

سهرات رمضانية في تونس والجهات: برنامج عروض الاثنين والثلاثاء 2 و3 مارس 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى