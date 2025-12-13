Français
Anglais
العربية
الأخبار

تعليق ترامب بعد مقتل جنود أمريكيين في سوريا

تعليق ترامب بعد مقتل جنود أمريكيين في سوريا

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، بردود فعل “خطيرة جدا” ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك عقب مقتل عسكريين أمريكيين في هجوم بسوريا.

و كتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “ننعي فقدان ثلاثة وطنيين أمريكيين عظماء في سوريا، جنديين و مترجم مدني واحد. و بالمثل، نصلي من أجل الجنود الثلاثة المصابين الذين تم تأكيدهم للتو، و هم على ما يرام”.

و أضاف : “كان هذا هجوما لداعش ضد الولايات المتحدة و سوريا في منطقة خطيرة جدا في سوريا لا تسيطر عليها السلطات السورية بالكامل. الرئيس السوري أحمد الشرع غاضب للغاية و مشغول بهذا الهجوم. ستتبع ذلك ردود فعل خطيرة جدا”.

و أعلن البنتاغون اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين و مترجم مدني، خلال عملية ضد تنظيم “داعش” في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.

و أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم “داعش” في سوريا و قد تم الاشتباك معه و تصفيته.

و من جانبه، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث : “قُتل المجرم الذي نفذ هذا الهجوم على يد القوات الشريكة، فليعلم الجميع، إن استهدفتم أمريكيين – في أي مكان في العالم – فستقضون ما تبقى من حياتكم القصيرة المليئة بالقلق و أنتم تعلمون أن الولايات المتحدة ستطاردكم و تجدكم و تقتلكم بلا رحمة”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

637
أخر الأخبار

باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

418
أخر الأخبار

حافظ العموري يكشف خفايا أزمة الصناديق الاجتماعية وسبل تجاوز عجزها المالي [فيديو]
359
الأخبار

العثور على جثتي شابين بمدنين..مصطفى عبد الكبير يشير إلى عملية تصفية إجرامية
305
اقتصاد وأعمال

نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية
286
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: أكثر 4000 أجنبية مؤسسة إختارت الإستثمار في تونس [فيديو]
285
الأخبار

فرنسا : اليسار ينتصر في البرلمان و نهاية معاناة طويلة مع بطاقات الإقامة
284
الأخبار

مدرب المنتخب الفلسطيني : “رغم الظروف الصعبة، سعينا لإسعاد الجماهير”
284
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: تطوّر نسق الاستثمارات الخارجيّة في تونس بأكثر من 21 % [فيديو]
277
الأخبار

هل سيكون توغاي حاضر في كأس إفريقيا بالمغرب ؟ [فيديو]
270
الأخبار

باجة : حملة فحص فني تسفر عن سحب بطاقات رمادية و تحرير مخالفات

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى