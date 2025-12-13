تعليق ترامب بعد مقتل جنود أمريكيين في سوريا

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، بردود فعل “خطيرة جدا” ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك عقب مقتل عسكريين أمريكيين في هجوم بسوريا.

و كتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “ننعي فقدان ثلاثة وطنيين أمريكيين عظماء في سوريا، جنديين و مترجم مدني واحد. و بالمثل، نصلي من أجل الجنود الثلاثة المصابين الذين تم تأكيدهم للتو، و هم على ما يرام”.

و أضاف : “كان هذا هجوما لداعش ضد الولايات المتحدة و سوريا في منطقة خطيرة جدا في سوريا لا تسيطر عليها السلطات السورية بالكامل. الرئيس السوري أحمد الشرع غاضب للغاية و مشغول بهذا الهجوم. ستتبع ذلك ردود فعل خطيرة جدا”.

و أعلن البنتاغون اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين و مترجم مدني، خلال عملية ضد تنظيم “داعش” في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.

و أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم “داعش” في سوريا و قد تم الاشتباك معه و تصفيته.

و من جانبه، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث : “قُتل المجرم الذي نفذ هذا الهجوم على يد القوات الشريكة، فليعلم الجميع، إن استهدفتم أمريكيين – في أي مكان في العالم – فستقضون ما تبقى من حياتكم القصيرة المليئة بالقلق و أنتم تعلمون أن الولايات المتحدة ستطاردكم و تجدكم و تقتلكم بلا رحمة”.