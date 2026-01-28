Français
الأخبار

تعليق مؤقّت للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية بتوزر 

أعلنت لجنة تنظيم الصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية عن تعليق مؤقّت لتنظيم دورة 2026، التي كان من المقرّر إقامتها بمدينة توزر من 30 جانفي إلى 01 فيفري 2026.

وأوضح بلاغ رسمي أنّ هذا القرار جاء تبعا للظروف المناخية الأخيرة التي شهدتها تونس، إلى جانب تحفّظ عدد من الضيوف والمهنيين الأجانب عن التنقّل في الظرف الراهن، وهو ما حال دون توفير الشروط المثلى لضمان تنظيم التظاهرة وفق المعايير المبرمجة.

وأكدت لجنة التنظيم أنّ هذا التعليق يندرج في إطار الحرص على سلامة المشاركين وضمان جودة الحدث، موجهة شكرها إلى كافة الشركاء والرعاة والمؤسسات والمهنيين ووسائل الإعلام على دعمهم والتزامهم، مع تقديم اعتذارها عن أي إزعاج قد ينجرّ عن هذا القرار.

كما جدّدت اللجنة التزامها بمواصلة الجهود الرامية إلى الترويج للسياحة الواحية والصحراوية، مؤكدة عزمها على العمل مع مختلف الفاعلين في القطاع السياحي خلال المبادرات والتظاهرات القادمة.

وأفادت بأنّه سيتم الإعلان لاحقًا عن كل المستجدات المتعلّقة بالأنشطة المقبلة في الإبان عبر القنوات الرسمية.

تعليقات

