تعليق مباريات الدوري الأرجنتيني

عُلّقت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الأرجنتيني تضامنًا مع رئيس الاتحاد المحلي كلاوديو تابيا، بعد أن سمحت له المحكمة بمغادرة البلاد رغم خضوعه لتحقيق بتهمة التهرب الضريبي.

و أكدت رابطة الدوري إيقاف الأنشطة بين 5 و8 مارس، فيما ستُقام الجولتان السابعة والثامنة وفق الجدول. و كان القضاء قد رفع قرار منع السفر عن تابيا مقابل كفالة مالية، معتبرًا أن وجود تحقيق جنائي لا يبرر وحده منعه من التنقل.

و تحقق السلطات في شبهات احتجاز مساهمات تقاعدية والتهرب من ضرائب تُقدّر بنحو 13.8 مليون دولار بين مارس 2024 وسبتمبر 2025، بينما نفى الاتحاد وجود أي ديون مستحقة.

كما يخضع الاتحاد لتحقيقات أخرى تتعلق بغسل أموال، شملت مداهمات لمقره و عدد من الأندية.

و يأتي ذلك وسط توتر سياسي مع حكومة الرئيس خافيير ميلي، التي تدفع نحو تحويل الأندية إلى شركات مساهمة، وهو ما يرفضه الاتحاد، معتبرًا أنه يتعرض لحملة استهداف.

