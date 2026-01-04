Français
Anglais
العربية
الأخبار

تعليق نتنياهو بخصوص الإحتجاجات في إيران

تعليق نتنياهو بخصوص الإحتجاجات في إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل و الولايات المتحدة تتبنيان موقفا مشتركا و حازما تجاه البرنامج النووي الإيراني.

و شدّد نتنياهو في تصريحات صحفية على ضرورة منع تخصيب اليورانيوم و إزالة 400 كيلوغرام من المواد المخصبة من إيران تحت إشراف دقيق و فعّال.

و أشار إلى أن المناقشات  بشأن الملف النووي الإيراني جرت “في بداية الأحداث المتسارعة و المثيرة في إيران”، مضيفا : “من المحتمل جدا أننا نقف الآن في لحظة يمسك فيها الشعب الإيراني بزمام مصيره”.

و أعرب نتنياهو عن تفهم حكومته لـ”نضال الشعب الإيراني و تطلعه إلى الحرية و العدالة”، دون أن يوضح طبيعة الأحداث التي أشار إليها.

و في سياق منفصل، أعلن نتنياهو دعم حكومته الكامل للقرار الأمريكي بشأن فنزويلا، مشيدا بـ”العمل الجاد” لواشنطن من أجل “إعادة الحرية والعدالة” إلى المنطقة.

و أضاف : “نشهد تحولا في أمريكا اللاتينية حاليا حيث تعود عدة دول إلى المحور الأمريكي، وما هو ليس مستغربا، إلى علاقة مع دولة إسرائيل”، مهنئا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره و مشيدا بالقوات العسكرية الأمريكية التي وصف عمليتها بـ”المثالية”.

و لم يكشف نتنياهو عن تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية العسكرية أو القرار الأمريكي المحدد الذي أشاد به.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

429
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

318
الأخبار

وزارة الداخلية : القبض على الإرهابي الخطير “صديق العبيدي” والعنصر المرافق له
285
الأخبار

واشنطن : مادورو سيخضع للمحاكمة بعد اعتقاله ونقله إلى خارج فنزويلا
281
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
280
الأخبار

وفاة مذيع قناة الجزيرة جميل عازر
276
الأخبار

روسيا تدين “العدوان المسلح” الأمريكي على فنزويلا و تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
276
الأخبار

إصدار الحكم الإستئنافي في قضية الصحفي محمد بوغلاب
255
الأخبار

روسيا تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي و زوجته
247
الأخبار

سامي الطرابلسي : “حسرة كبيرة و ألم على خروج المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا” (فيديو)
242
الأخبار

فنزويلا تعلن حالة الطوارئ و تندّد بالعدوان الأمريكي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى