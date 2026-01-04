تعليق نتنياهو بخصوص الإحتجاجات في إيران

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل و الولايات المتحدة تتبنيان موقفا مشتركا و حازما تجاه البرنامج النووي الإيراني.

و شدّد نتنياهو في تصريحات صحفية على ضرورة منع تخصيب اليورانيوم و إزالة 400 كيلوغرام من المواد المخصبة من إيران تحت إشراف دقيق و فعّال.

و أشار إلى أن المناقشات بشأن الملف النووي الإيراني جرت “في بداية الأحداث المتسارعة و المثيرة في إيران”، مضيفا : “من المحتمل جدا أننا نقف الآن في لحظة يمسك فيها الشعب الإيراني بزمام مصيره”.

و أعرب نتنياهو عن تفهم حكومته لـ”نضال الشعب الإيراني و تطلعه إلى الحرية و العدالة”، دون أن يوضح طبيعة الأحداث التي أشار إليها.

و في سياق منفصل، أعلن نتنياهو دعم حكومته الكامل للقرار الأمريكي بشأن فنزويلا، مشيدا بـ”العمل الجاد” لواشنطن من أجل “إعادة الحرية والعدالة” إلى المنطقة.

و أضاف : “نشهد تحولا في أمريكا اللاتينية حاليا حيث تعود عدة دول إلى المحور الأمريكي، وما هو ليس مستغربا، إلى علاقة مع دولة إسرائيل”، مهنئا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره و مشيدا بالقوات العسكرية الأمريكية التي وصف عمليتها بـ”المثالية”.

و لم يكشف نتنياهو عن تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية العسكرية أو القرار الأمريكي المحدد الذي أشاد به.

