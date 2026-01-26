Français
تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة إياب من البطولة الوطنية

تدور أيام الثلاثاء 27 و الاربعاء 28 جانفي الجاري، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر (س14:00)، مباريات الجولة الثالثة إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وفي ما يلي تعيينات الحكام :

الثلاثاء 27 جانفي 2026 :

الترجي الرياضي – شبيبة القيروان// خالد قويدر// حكم الفار : سفيان الورتاني

النادي الصفاقسي – نجم المتلوي// محمد علي قروية / حكم الفار : حسني النايلي

النادي البنزرتي – شبيبة العمران// باديس بن صالح // حكم الفار : فرج عبداللاوي

ملعب مصطفى الدوري بجربة: الترجي الجرجيسي – النادي الافريقي// امير العيادي // حكم الفار : هيثم قيراط

الأربعاء 28 جانفي 2026 :

النجم الساحلي – اتحاد بن قردان//حسام بن ساسي // حكم الفار : محرز المالكي

الاولمبي الباجي – الاتحاد المنستيري// أسامة بن اسحاق // حكم الفار: درصاف القنواطي

مستقبل المرسى – مستقبل قابس//أمير الوصيف // حكم الفار : مجدي بلاغة

الملعب التونسي – مستقبل سليمان//أمين الفقير // حكم الفار : منتصر بالعربي

