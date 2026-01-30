أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حُكّام مباريات الجولة الرابعة إياب من البطولة الوطنية.
و جائت التعيينات على النحو التالي :
السبت 31 جانفي :
14:00
النادي الإفريقي – النادي البنزرتي : الحكم : حُسني النايلي و حكم الفار منتصر بالعربي
شبيبة القيروان – الأولمبي الباجي : الحكم : باسم بالعيد و حكم الفار نضال بلطيّف
اتّحاد بن قردان – الترجي الجرجيسي : الحكم خالد قويدر و حكم الفار أمير لوضيف
الأحد 1 فيفري :
14:00
الإتحاد المنستيري – مستقبل المرسى : الحكم هيثم الطرابلسي و حكم الفار أمير العيادي
مستقبل قابس – النجم الساحلي : الحكم وليد المنصري و حكم الفار مجدي بلاغة
نجم المتلوي – الملعب التونسي : الحكم فرج عبد اللاوي و حكم الفار هيثم قيراط
شبيبة العمران – النادي الصفاقسي : الحكم محرز المالكي و حكم الفار حمزة جعيّد
