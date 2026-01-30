Français
تعيينات حُكّام مباريات الجولة الرابعة إياب من البطولة الوطنية

أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حُكّام مباريات الجولة الرابعة إياب من البطولة الوطنية.

و جائت التعيينات على النحو التالي :

السبت 31 جانفي :

14:00

النادي الإفريقي – النادي البنزرتي : الحكم : حُسني النايلي و حكم الفار منتصر بالعربي

شبيبة القيروان – الأولمبي الباجي : الحكم : باسم بالعيد و حكم الفار نضال بلطيّف

اتّحاد بن قردان – الترجي الجرجيسي : الحكم خالد قويدر و حكم الفار أمير لوضيف

الأحد 1 فيفري :

14:00

الإتحاد المنستيري – مستقبل المرسى : الحكم هيثم الطرابلسي و حكم الفار أمير العيادي

مستقبل قابس – النجم الساحلي : الحكم وليد المنصري و حكم الفار مجدي بلاغة

نجم المتلوي – الملعب التونسي : الحكم فرج عبد اللاوي و حكم الفار هيثم قيراط

شبيبة العمران – النادي الصفاقسي : الحكم محرز المالكي و حكم الفار حمزة جعيّد

 

