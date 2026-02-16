Français
الأخبار

تعيين حكم المباراة المؤجلة بين مستقبل سليمان و الترجي الرياضي

تعيين حكم المباراة المؤجلة بين مستقبل سليمان و الترجي الرياضي

قررت الادارة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم وليد المنصري لادارة مباراة مستقبل سليمان و الترجي الرياضي المؤجلة لحساب الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي سيحتضنها ملعب بوجمعة الكميتي بباجة يوم الثلاثاء 17 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا.

و اسندت مهمة حكم تقنية الفيديو المساعد “الفار” لاسامة بن اسحاق.

يذكر ان الترجي الرياضي يمتلك 40 نقطة محتلا المرتبة الثالثة مؤقتا بينما يقبع مستقبل سليمان المركز الاخير في جدول الترتيب العام للبطولة ب13 نقطة.

تعليقات

