Français
Anglais
العربية
رياضة

تعيين محرز بوصيان في لجنة تأديب الألعاب الأولمبية الشتوية

تعيين محرز بوصيان في لجنة تأديب الألعاب الأولمبية الشتوية

أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية عن  تعيين رئيسها وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، محرز بوصيان عضواً في لجنة التأديب الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية Milano Cortina 2026.

ويأتي هذا التعيين، الذي أقرّته رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية قبل الافتتاح الرسمي للألعاب، ليعكس الثقة المتجددة التي يحظى بها ممثلو تونس على أعلى المستويات، تقديراً لخبرتهم ونزاهتهم والتزامهم الراسخ بقيم الحركة الأولمبية.

وتُعنى لجنة التأديب، التي يترأسها السيد Denis Oswald، بالنظر في حالات خرق الميثاق الأولمبي واللوائح المعمول بها، خلال فترة إقامة الألعاب.

ومن خلال هذا التعيين، تؤكد تونس مكانتها الفاعلة والموثوقة ضمن آليات الحوكمة الأولمبية الدولية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

434
أخر الأخبار

باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة

352
أخر الأخبار

غار الدماء: وفاة شخص جرفته سيول وادي مجردة
351
الأخبار

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات
337
الأخبار

مقترح لتعليق العمل بآلية رفع السيارات و استبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”
295
أخر الأخبار

جريمة مروّعة في النخيلات بأريانة: إيقاف المشتبه به في قتل حارس ليلي
293
الأخبار

انتخاب رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس ريم غشام رئيسة للفيدرالية المغاربية للأطباء
287
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : الترجي الرياضي يعود بتعادل ثمين من تنزانيا…ترتيب المجموعة الرابعة
278
أخر الأخبار

قانون المحكمة الدستورية أمام لجنة التشريع العام مُجدّدًا.. النائبة هالة جاب الله تكشف التفاصيل (فيديو)
273
أخر الأخبار

باجة :تحذير المواطنين من ارتفاع منسوب مياه واد مجردة
272
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة وترتيب الجولة 19

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى