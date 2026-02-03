تعيين محرز بوصيان في لجنة تأديب الألعاب الأولمبية الشتوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية عن تعيين رئيسها وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، محرز بوصيان عضواً في لجنة التأديب الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية Milano Cortina 2026.

ويأتي هذا التعيين، الذي أقرّته رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية قبل الافتتاح الرسمي للألعاب، ليعكس الثقة المتجددة التي يحظى بها ممثلو تونس على أعلى المستويات، تقديراً لخبرتهم ونزاهتهم والتزامهم الراسخ بقيم الحركة الأولمبية.

وتُعنى لجنة التأديب، التي يترأسها السيد Denis Oswald، بالنظر في حالات خرق الميثاق الأولمبي واللوائح المعمول بها، خلال فترة إقامة الألعاب.

ومن خلال هذا التعيين، تؤكد تونس مكانتها الفاعلة والموثوقة ضمن آليات الحوكمة الأولمبية الدولية.

