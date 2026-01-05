Français
تعيين هيئة تسييرية جديدة لقيادة النادي البنزرتي

تم في اعقاب جلسة عمل إنتظمت بمقر الولاية اليوم الاثنين بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب الاتفاق على تعيين هيئة تسييرية جديدة للاشراف على المقاليد الإدارية والرياضية والمالية للنادي الرياضي البنزرتي بكافة فروعه حتى نهاية الموسم الكروي الجاري ، وذلك عقب قبول إستقالة الهيئة التسييرية السابقة برئاسة رياض مقداد.

و تضم الهيئة التسييرية الجديدة كلا من سعيد لسود في خطة رئيس شرفي و سمير يعقوب في خطة رئيس و الدكتور رضا الشريف نائب رئيس أوّل و أيمن الجزيري في خطة كاتب عام و مروان الغالي في خطة أمين مال و نزار البراطلي في خطة أمين مال مساعد و محمد العربي نائب رئيس مدير إداري و ناطق رسمي للجمعية بالاضافة الى أمير الجزيري (نائب رئيس مكلف برئاسة فرع أكابر كرة القدم) و شمس الدين البكوش (نائب رئيس و رئيس فرع الشبان لكرة القدم و المنشات الرياضية) و الدكتور مسطاري الغربي (نائب رئيس و رئيس اللجنة الطبية) و حمدي الذوادي (نائب رئيس و رئيس فرع الرياضات داخل القاعات و إعادة الهيكل).

و بيّن والي بنزرت بالمناسبة أنّ السلط الجهوية و المركزية على ثقة تامة في نجاح هذه التركيبة الجديدة للهيئة التسييرية من أجل إعادة الأمور الى نصابها صلب أحد أعرق المدارس الرياضية و الكروية وطنيا و عربيا و إفريقيا.

و جدّد والي بنزرت تأكيده الشخصي على دعمه الأدبي و المادي للنادي البنزرتي ، على غرار بقية النسيج الجمعياتي و المنظماتي الهادف و النشيط ، هيئة و لاعبين و إطارات فنية و طبية و تواصل الإحاطة بالنادي في هذا المستوى ، متمنيا النجاح للهيئة التسييرية الجديدة في مهامها الوطنية العليا صلب صاحب أوّل كأس إفريقية تونسية النادي الرياضي البنزرتي.

و تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ الإتّفاق في أعقاب الجلسة على إعداد محضر جلسة ممضى من قبل الجميع ، مع التعهد بعدم إنسحاب أي طرف حتى نهاية الموسم الكروي.

