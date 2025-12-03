Français
تغيرات جوية هذا المساء: أمطار رعدية، رياح قوية وانخفاض في درجات الحرارة

طقس الليلة : أمطار رعدية، رياح قوية وانخفاض في درجات الحرارة

يشهد طقس هذا المساء تقلبات جوية في عدة مناطق من البلاد، حيث من المنتظر نزول أمطار متفرّقة ومؤقتًا رعدية بالمناطق الغربية، لتشمل تدريجيًا المناطق الشرقية، وذلك وفق آخر التحيينات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتكون هذه الأمطار أحيانًا غزيرة خاصة بولايات الشمال الغربي وبنزرت والقصرين، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

الرياح تهبّ من القطاع الغربي قوية نسبيًا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، ومعتدلة إلى قوية نسبيًا ببقية المناطق. كما يُتوقّع أن تتجاوز سرعة الرياح مؤقتًا 60 كلم/س في شكل هبّات خاصة أثناء مرور السحب الرعدية.

ويكون البحر مضطربًا إلى شديد الاضطراب، ليُصبح محليًا هائجًا مع أمواج متقاطعة مما يزيد من مخاطر الملاحة البحرية.

أما درجات الحرارة فستشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الليل، حيث تتراوح بين 03 و07 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 08 و12 درجة ببقية الجهات.

