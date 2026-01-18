تغيرات في الوضع الجوي بداية من هذه الليلة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الوضع الجوي بداية من هذه الليلة يتميّز بنزول أمطار مؤقتًا رعدية بمناطق الشمال و الوسط و محليًا الجنوب و تكون أحيانًا غزيرة آخر الليل خاصة بولايات القيروان و المنستير و سوسة و نابل و زغوان و تونس الكبرى و بنزرت حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمترًا وتصل محليًا إلى 70 مليمترًا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 80 كلم/س قرب السواحل و أثناء ظهور السحب الرعدية.

و يتواصل نزول الأمطار يوم الغد الاثنين 19 جانفي 2026 و تكون مؤقتًا رعدية و أحيانًا غزيرة خاصة بالشمال الشرقي و محليًا جهة الساحل.

