الأخبار

تغيرات في الوضع الجوي بداية من هذه الليلة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الوضع الجوي بداية من هذه الليلة يتميّز بنزول أمطار مؤقتًا رعدية بمناطق الشمال و الوسط و محليًا الجنوب و تكون أحيانًا غزيرة آخر الليل خاصة بولايات القيروان و المنستير و سوسة و نابل و زغوان و تونس الكبرى و بنزرت حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمترًا وتصل محليًا إلى 70 مليمترًا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 80 كلم/س قرب السواحل و أثناء ظهور السحب الرعدية.

و يتواصل نزول الأمطار يوم الغد الاثنين 19 جانفي 2026 و تكون مؤقتًا رعدية و أحيانًا غزيرة خاصة بالشمال الشرقي و محليًا جهة الساحل.

