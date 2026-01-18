تغيرات في الوضع الجوي بداية من هذه الليلة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الوضع الجوي بداية من هذه الليلة يتميّز بنزول أمطار مؤقتًا رعدية بمناطق الشمال و الوسط و محليًا الجنوب و تكون أحيانًا غزيرة آخر الليل خاصة بولايات القيروان و المنستير و سوسة و نابل و زغوان و تونس الكبرى و بنزرت حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمترًا وتصل محليًا إلى 70 مليمترًا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 80 كلم/س قرب السواحل و أثناء ظهور السحب الرعدية.
و يتواصل نزول الأمطار يوم الغد الاثنين 19 جانفي 2026 و تكون مؤقتًا رعدية و أحيانًا غزيرة خاصة بالشمال الشرقي و محليًا جهة الساحل.
