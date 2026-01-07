Français
تغييرات في برمجة رحلات “التونيسار” نحو فرنسا

تغييرات في برمجة رحلات “التونيسار” نحو فرنسا

أعلنت شركة الخطوط التونسية المسافرين المتجهين نحو الوجهات الأوروبية أنه نظرًا للتقلبات الجوية الكبيرة المسجّلة، خاصة فرنسا والتوقعات بهبوب عواصف ثلجية شديدة، فإنه من المتوقع تسجيل اضطرابات كبيرة على رحلات يوم الأربعاء 7 جانفي 2026 في مطاري باريس-أورلي (ORY) وباريس-شارل ديغول (CDG).

و أشارت إلى أن السلطات الفرنسية قررت تخفيضًا يتراوح بين 25% و40% من برنامج الرحلات في المطارات الباريسية، خاصة في مطار باريس-أورلي (ORY) ومطار باريس-شارل ديغول (CDG)، وهو ما قد يؤثر على بعض رحلات الخطوط التونسية من وإلى منطقة باريس نتيجة هذه الظروف الاستثنائية.

و أكدت الخطوط التونسية التزامها التام بمرافقة حرفائها و تقديم كل المساعدة اللازمة لهم.

و للمزيد من المعلومات دعت إلى الاتصال بمركز النداء على الأرقام التالية :

* من تونس 77 77 10 81

* من تونس و الخارج ‎+216 70 019 180

* فرنسا : ‎+33 1 85 15 07 81

