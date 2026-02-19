تغيير أوقات رحلة تونس – جنوة – تونس على متن السّفينة قرطاج

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قرّرت الشّركة التّونسية للملاحة إجراء تعديل على مستوى برمجة السّفينة “قرطاج” خلال رحلتها تونس جنوة تونس من 20 إلى 22 فيفري 2026، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود البحر المتوسط وحرصا على توفير ظروف السلامة والراحة لحرفائها.

وتكون التعديلات كما يلي:

* الانطلاق من ميناء حلق الوادي يوم السبت 21 فيفري 2026 على الساعة العاشرة صباحا عوضا عن يوم الجمعة 20 فيفري 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال

* الوصول إلى ميناء جنوة يوم الأحد 22 فيفري 2026 على الساعة الثامنة صباحا عوضا عن يوم السبت 21 فيفري 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال

* الانطلاق من ميناء جنوة يوم الأحد 22 فيفري 2026 على الساعة الثانية عشرة صباحا عوضا عن يوم السبت 21 فيفري 2026 على الساعة السابعة مساءً

* الوصول إلى ميناء حلق الوادي يوم الإثنين 23 فيفري 2026 على الساعة الثانية مساءً عوضا عن يوم الأحد 22 فيفري 2026 على الساعة الثامنة ليلا

وتوجهت الشركة التونسية للملاحة بالاعتذار لحرفائها على هذا التغيير الخارج عن نطاقها.

ولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال على الرقمين التاليين: 71346061 و71322802

