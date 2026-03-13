تغيير المقرّ المركزي للإدارة العامة لنزاعات الدولة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن تغيير المقرّ المركزي الحالي للإدارة العامة لنزاعات الدولة من المقرّ الكائن بعدد 19 شارع باريس تونس إلى المقرّ الجديد الكائن بعدد 8 زاوية نهج ابن نديم ونهج 8003 (نهج الشابية) مونبليزير تونس وذلك بداية من 16 مارس 2026.

و أوضحت أن جميع المراسلات والإستدعاءات والإعلامات المتعلّقة بالتقاضي والموجّهة إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة تبلّغ إلى مكاتبه الكائنة بمقرّه الجديد وفقا لما تقتضيه أحكام مجلّة المرافعات المدنية والتجارية وخاصّة أحكام الفصل 11 منها.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



