الأخبار

تغيير المقرّ المركزي للإدارة العامة لنزاعات الدولة

أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن تغيير المقرّ المركزي الحالي للإدارة العامة لنزاعات الدولة من المقرّ الكائن بعدد 19 شارع باريس تونس إلى المقرّ الجديد الكائن بعدد 8 زاوية نهج ابن نديم ونهج 8003 (نهج الشابية) مونبليزير تونس وذلك بداية من 16 مارس 2026.

و أوضحت أن جميع المراسلات والإستدعاءات والإعلامات المتعلّقة بالتقاضي والموجّهة إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة تبلّغ إلى مكاتبه الكائنة بمقرّه الجديد وفقا لما تقتضيه أحكام مجلّة المرافعات المدنية والتجارية وخاصّة أحكام الفصل 11 منها.

