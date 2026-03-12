تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد مصدر مُطّلع لشبكة ‘سي آن آن’ بأن المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، أُصيب بكسر في القدم وإصابات طفيفة أخرى في اليوم الأول من القصف الأمريكي الإسرائيلي على طهران.

وأضاف المصدر أن خامنئي، أُصيب أيضا بكدمة حول عينه اليسرى، فضلاً عن جروح طفيفة في وجهه.

لم يظهر خامنئي علنًا ولم يُسمع عنه شيء منذ إعلان تعيينه في أعلى منصب في البلاد بعد مقتل والده، المرشد الأعلى علي خامنئي.

ونقل موقع ‘سكاي نيوز’ عن السفير الإيراني لدى قبرص علي رضا سالاريان قوله لصحيفة الغارديان، الأربعاء، إن مجتبى خامنئي أُصيب في الغارة الجوية نفسها التي اغتيل فيها والده، علي خامنئي، إلى جانب 5 آخرين من أفراد العائلة.

وأضاف سالاريان أن غياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني أو الإدلاء بأي كلمة منذ إعلان تعيينه في المنصب، يعود إلى إصاباته، قائلاً: “لا أعتقد أنه في وضع مريح يسمح له بإلقاء خطاب”.

من جانبه، صرّح يوسف بزشكيان، نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الأربعاء، أنه سمع بإصابة خامنئي، مؤكّدا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية التابعة للدولة، بأن المرشد الأعلى الجديد “بخير ولا داعي للقلق”.

