تفاصيل الأحكام الاستئنافية في قضية “التآمر على أمن الدولة”

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامها النهائية في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تضمّ 40 متهماً من بينهم سياسيون، محامون، إعلاميون، ناشطون، ووزراء سابقون، بالإضافة إلى متهمين في حالة فرار.

الأحكام الاستئنافية جاءت متباينة بين تشديد العقوبات، تخفيفها، إقرار عدم سماع الدعوى، شطب بعض الأسماء من الملف، إلى جانب أحكام شديدة وصلت إلى 45 سنة سجناً.

تمّ تشديد العقوبات على كلّ من:

عصام بن عبد العزيز الشابي (من 18 إلى 20 سنة)

جوهر بن عز الدين مبارك (من 18 إلى 20 سنة)

(من 18 إلى 20 سنة) غازي الشواشي (من 18 إلى 20 سنة)

(من 18 إلى 20 سنة) رضا بالحاج (من 18 إلى 20 سنة)

(من 18 إلى 20 سنة) شكري بحرية من (13 إلى 14 سنة )

أحكام مخفّفة في الاستئناف

عرفت مجموعة من المتهمين تخفيفًا كبيرًا في الأحكام:

كمال بن يوسف بن سليمان اللطيف

من 66 سنة في الابتدائي إلى 45 سنة في الاستئناف

محمد خيّام بن إبراهيم التركي

ابتدائي: 48 سنة

استئناف: 35 سنة سجنا مع 100 ألف دينار مع مصادرة الحسابات

نور الدين البحيري

ابتدائي : 43 سنة

استئناف : 20 سنة

● رضا علي الجيلاني شرف الدين

ابتدائي: 16 سنة

استئناف: عامان سجناً + 3 أشهر مراقبة إدارية

● عبد الحميد الجلاصي

ابتدائي: 13 سنة

استئناف: 10 سنوات

* أحمد نجيب الشابي

من 18 سنة في الابتدائي إلى 12 سنة في الاستئناف

● صحبي عتيق

ابتدائي: 13 سنة

استئناف: 10 سنوات

● السيد محمد بوراوي الفرجاني

ابتدائي: 13 سنة

استئناف: 10 سنوات

العياشي الهمامي

الابتدائي : 8 سنوات

الاستئناف : 3 سنوات

أحكام براءة وعدم سماع الدعوى

قضت المحكمة بـ عدم سماع الدعوى لفائدة:

حطاب فتحي خطاب سلامة

محمد الأزهر العكرمي

نور الدين أحمد يونس بوطار (مدير عام إذاعة موزاييك)

كما تمّ شطب اسم كل من :

رياض خميس الشعيبي

محمد كمال الجنوبي

نور الدين بن تيشة

من الملف بسبب وجود طعن أمام محكمة التعقيب.

مصادرة مالية وأحكام إضافية

قضت المحكمة كذلك بـ:

● مصادرة حسابات شيماء عيسى

مع تشديد الحكم من 18 إلى 20 سنة سجناً.

● خطية مالية بـ20 ألف دينار

ضدّ الوزير السابق محمد المبروك الحامدي

مع تشديد الحكم من 13 سنة إلى 17 سنة سجناً.

وقضت المحكمة كذلك بتثبيت الحكم الابتدائي بـ 13 سنة في حق كل من :

محمد البدوي

كمال البدوي

متهمون في حالة فرار… تثبيت أحكام ثقيلة بـ 33 سنة سجناً

المتهمون في حالة فرار صدرت في حقهم أحكام موحّدة تقريبًا بـ : 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل

ضدّ:

على الحليوي

حمزة المؤدب

منجي الذوادي

كمال القيراني

رضا إدريس

مصطفى كمال النابلي

محمد كمال الجندوبي

كوثر عمارة الدعاسي

محمد عبد الرؤوف خلف الله

عبد المجيد الزار

تسنيم الخريجي

نادية الباجي عكاشة

رفيق الشعبوني

نجلاء عبد اللطيف اللطيف

بشرى بالحاج حميدة

برنار هنري ليفي

بينما صدر حكم 25 سنة سجناً في حق:

كريم فريد لوران القلاتي

ملف قضائي ثقيل… وانقسامات سياسية متواصلة

تعكس الأحكام الصادرة حجم التعقيد في هذا الملف الذي يضم شخصيات بارزة من مختلف التوجهات السياسية. فقد اعتبر محامون وسياسيون أنّ الأحكام مشددة وغير مسبوقة، بينما يرى آخرون أنّ المحاكمة “تكشف تورطًا خطيرًا في المساس بأمن الدولة”.

وبين التشديد والتخفيف وعدم سماع الدعوى، يبقى الملف أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لعدد المتهمين، مستوى العقوبات، والارتباط بالوضع السياسي العام في البلاد.

