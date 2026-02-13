Français
تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

على إثر تشكيات أهالي منطقة دوار الحوش بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، من نقص الماء الصالح للشرب، وتفاعلاً مع معاناة متساكني المنطقة، تحوّل وفد عن الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي إلى المكان لمعاينة الوضع ميدانيًا.

وكشفت نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي، صبرين الباجي في تصريح  لموقع تونس  الرقمية  أنه تم الاتفاق على تركيز عدد من صهاريج المياه بسعة 7000 لتر لكل صهريج لفائدة أهالي المنطقة، وذلك في خطوة تهدف إلى التخفيف من صعوبات التزود بالماء، خاصة وأن المتساكنين يضطرون إلى جلب المياه من مصادر بعيدة.

وأوضحت الباجي أن معاناة الأهالي تتفاقم خلال فصل الشتاء، حيث تصبح عملية التنقل أكثر صعوبة بسبب الظروف المناخية، ما يزيد من تعقيد الحصول على الماء الصالح للشرب.

ومن المنتظر أن يتم التدخل خلال الأيام القليلة القادمة، ريثما تُستكمل الاستعدادات اللوجستية وتجهيز أماكن تركيز الصهاريج، في انتظار إيجاد حلول جذرية ودائمة لهذا الإشكال.

