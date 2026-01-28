Français
Anglais
العربية
مجتمع

تفشّي فيروس “نيباه” في الهند يدفع مطارات آسيوية إلى تشديد المراقبة الصحية

تفشّي فيروس “نيباه” في الهند يدفع مطارات آسيوية إلى تشديد المراقبة الصحية

بدأت عدّة مطارات في أنحاء آسيا في تشديد إجراءات المراقبة الصحية وفحص المسافرين، إثر تسجيل حالات إصابة بفيروس “نيباه” في ولاية البنغال الغربية الهندية، وسط مخاوف من تحوّل الفيروس إلى وباء واسع النطاق.

ويُعدّ فيروس “نيباه” من الأمراض الحيوانية المنشأ، حيث ينتقل أساساً إلى الإنسان من الخنازير والخفافيش المصابة، كما يمكن أن ينتقل عبر الاتصال المباشر والوثيق بين الأشخاص. وقد صنّفته منظمة الصحة العالمية ضمن مسببات الأمراض ذات الأولوية نظراً لخطورة مضاعفاته وارتفاع معدل الوفيات المرتبط به.

وأفاد موقع “الشرق” بأن تايلندا ونيبال وتايوان من بين الدول التي عززت إجراءاتها الوقائية، بعد تأكيد خمس حالات إصابة في البنغال الغربية. وفي أحد مستشفيات الولاية، وُضع نحو مئة شخص تحت الحجر الصحي، عقب ثبوت إصابة طبيب وممرضة وموظف آخر، بعد تسجيل أول حالتين في صفوف ممرضين من نفس المنطقة.

وتشمل الأعراض الأولية للعدوى الحمى والصداع وآلام العضلات والقيء والتهاب الحلق، في حين قد تتطور الحالة لدى بعض المرضى إلى دوخة شديدة واضطراب في الوعي والتهاب رئوي حاد ومشكلات تنفسية خطيرة. وفي الحالات الأشد، قد يؤدي الفيروس إلى التهاب دماغي قاتل. كما تشير المعطيات السابقة إلى أن نسبة الوفيات الناتجة عن تفشيات “نيباه” تراوحت بين 40 و75 في المئة.

وفي هذا السياق، كثّفت السلطات التايلندية عمليات الفحص الصحي في المطارات الرئيسية للمسافرين القادمين من الهند، مع اعتماد تقنيات استُخدمت خلال جائحة كوفيد-19، إلى جانب توزيع بطاقات إرشادية توضح الإجراءات الواجب اتباعها في حال ظهور أعراض.

من جهتها، رفعت نيبال مستوى التأهب الصحي، ووسّعت نطاق الفحوصات في مطار تريبهوفان الدولي والمعابر البرية مع الهند، كما أنشأت مراكز مراقبة صحية ووجّهت المستشفيات الحدودية بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه بها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

418
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

358
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ
347
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
343
أخر الأخبار

واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة
309
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
307
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
305
أخر الأخبار

باجة : نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك وسط إقبال هام للمواطنين [فيديو]
300
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
287
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
283
الأخبار

بن عروس: فتح تحقيق في وفاة غامضة لطبيبة أسنان عُثر على جثتها بمنزلها 

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى