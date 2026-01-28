تفشّي فيروس “نيباه” في الهند يدفع مطارات آسيوية إلى تشديد المراقبة الصحية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بدأت عدّة مطارات في أنحاء آسيا في تشديد إجراءات المراقبة الصحية وفحص المسافرين، إثر تسجيل حالات إصابة بفيروس “نيباه” في ولاية البنغال الغربية الهندية، وسط مخاوف من تحوّل الفيروس إلى وباء واسع النطاق.

ويُعدّ فيروس “نيباه” من الأمراض الحيوانية المنشأ، حيث ينتقل أساساً إلى الإنسان من الخنازير والخفافيش المصابة، كما يمكن أن ينتقل عبر الاتصال المباشر والوثيق بين الأشخاص. وقد صنّفته منظمة الصحة العالمية ضمن مسببات الأمراض ذات الأولوية نظراً لخطورة مضاعفاته وارتفاع معدل الوفيات المرتبط به.

وأفاد موقع “الشرق” بأن تايلندا ونيبال وتايوان من بين الدول التي عززت إجراءاتها الوقائية، بعد تأكيد خمس حالات إصابة في البنغال الغربية. وفي أحد مستشفيات الولاية، وُضع نحو مئة شخص تحت الحجر الصحي، عقب ثبوت إصابة طبيب وممرضة وموظف آخر، بعد تسجيل أول حالتين في صفوف ممرضين من نفس المنطقة.

وتشمل الأعراض الأولية للعدوى الحمى والصداع وآلام العضلات والقيء والتهاب الحلق، في حين قد تتطور الحالة لدى بعض المرضى إلى دوخة شديدة واضطراب في الوعي والتهاب رئوي حاد ومشكلات تنفسية خطيرة. وفي الحالات الأشد، قد يؤدي الفيروس إلى التهاب دماغي قاتل. كما تشير المعطيات السابقة إلى أن نسبة الوفيات الناتجة عن تفشيات “نيباه” تراوحت بين 40 و75 في المئة.

وفي هذا السياق، كثّفت السلطات التايلندية عمليات الفحص الصحي في المطارات الرئيسية للمسافرين القادمين من الهند، مع اعتماد تقنيات استُخدمت خلال جائحة كوفيد-19، إلى جانب توزيع بطاقات إرشادية توضح الإجراءات الواجب اتباعها في حال ظهور أعراض.

من جهتها، رفعت نيبال مستوى التأهب الصحي، ووسّعت نطاق الفحوصات في مطار تريبهوفان الدولي والمعابر البرية مع الهند، كما أنشأت مراكز مراقبة صحية ووجّهت المستشفيات الحدودية بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه بها.

