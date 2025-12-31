Français
الأخبار

تفعيل آلية تثمين الحديد: إحالة حافلات وفواصل حديدية لم تعد صالحة للاستعمال لفائدة شركة “الفولاذ”

في إجابة عن السؤال الكتابي الذي توجهت به النائبة السيدة ريم الصغير، عضو مجلس نواب الشعب إلى رئاسة الحكومة حول ” تفعيل الأمر عدد 423 لسنة 2025 المؤرخ في 24 سبتمبر 2025 المتعلق بإحالة المنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ” أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه تم الشروع في تجسيم مقتضيات الأمر المذكور.

 وأضافت الوزارة  أن شركة “الفولاذ” تسلمت بداية من  06 نوفمبر 2025 كميات من المنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال والتي تم استكمال إجراءات جردها من قبل الهياكل العمومية المانحة بحضور ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك
 الدولة وتتمثل في:

  • 75 حافلة مستعملة إضافة إلى كمية من الفواصل الحديدية تناهز 40 طن راجعة بالنظر لشركة نقل تونس وقد أشرف الجيش الوطني على نقلها.
  • 86 طن من الفواصل الحديدية راجعة بالنظر لكل من الإدارات الجهوية للتجهيز بتونس، المنستير، زغوان، القصرين، باجة، قابس، المهدية، وقد تكفلت هذه الإدارات بنقلها.
  • واحد طن من الفواصل الحديدية راجعة بالنظر للفوج الجهوي لحفظ النظام ببنزرت.

واشارت الوزارة أن مصالح شركة “الفولاذ” تعمل حاليا على نقل الفواصل الحديدية التابعة لعديد الوزارات إضافة إلى فواصل السكك الحديدية التابعة لشركة نقل تونس وذلك في الأيام القليلة القادمة.

كما يجري العمل على التنسيق مع مختلف الهياكل العمومية من أجل ضبط كميات الفواصل الحديدية المتوفرة لديها وذلك بعد استكمالها  لإجراءات الجرد الشامل للمنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه، بما يمكن من ضبط أولويات التدخل حسب الإمكانيات المالية واللوجستية المتاحة.

