تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات بسوسة المدينة والاحتفاظ بثلاثة أشخاص

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمكّنت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة من الإطاحة بوفاق إجرامي ينشط في مجال ترويج المواد المخدّرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعقب الشبكات الناشطة في هذا المجال.

وأسفرت العملية الأمنية عن حجز كميات من مخدّر القنب الهندي “الزطلة”، إلى جانب عدد من الهواتف الجوالة الذكية ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية بسوسة، تم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص على ذمة البحث، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية الأطراف المحتملة وتحديد الامتدادات الكاملة لهذا النشاط الإجرامي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



