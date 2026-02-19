Français
Anglais
العربية
مجتمع

تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات بسوسة المدينة والاحتفاظ بثلاثة أشخاص

تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات بسوسة المدينة والاحتفاظ بثلاثة أشخاص

تمكّنت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة من الإطاحة بوفاق إجرامي ينشط في مجال ترويج المواد المخدّرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعقب الشبكات الناشطة في هذا المجال.

وأسفرت العملية الأمنية عن حجز كميات من مخدّر القنب الهندي “الزطلة”، إلى جانب عدد من الهواتف الجوالة الذكية ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية بسوسة، تم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص على ذمة البحث، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية الأطراف المحتملة وتحديد الامتدادات الكاملة لهذا النشاط الإجرامي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

407
الأخبار

رسمي: إمساكية رمضان 2026 لمدينة تونس وما جاورها

370
الأخبار

الوحدات الأمنية تضرب بقوة : حجز 5000 صفيحة من القنب الهندي و19000 قرص مخدر ومبالغ مالية
356
الأخبار

توقيت شهر رمضان بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة
285
الأخبار

تتويج تطبيق My Ooredoo بلقب “منتج السنة تونس 2026”
280
أخر الأخبار

مقترح البنك البريدي: النائب محمد زياد الماهر يُقدّم آخر المستجدات (فيديو)
269
أخر الأخبار

تونس تتحصل على المركز الأول في مسابقة «كليوباترا» الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز
265
الأخبار

علاء غرام يتنازل عن مستحقاته لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي
264
الأخبار

تونس – الجزائر: عبد المجيد تبون يهنئ قيس سعيّد بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم
262
اقتصاد وأعمال

ارتفاع ديون التونسيين لدى البنوك إلى أكثر من 30 مليار دينار في 2025
244
أخر الأخبار

وزير التجارة : تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بأغلب الجهات في رمضان [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى