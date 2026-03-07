تفكيك 62 خلية إرهابيّة و إيقاف 2038 متورّطاً خلال سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت وزارة الداخلية، بأنه تم سنة 2025 تسجيل 2058 جريمة إرهابية، وأن الوحدات الأمنية نجحت في تفكيك 62 خلية إرهابية، وإيقاف 2038 عنصرا مورّطا في قضايا إرهابية، وكذلك إيقاف 863 عنصرا إرهابيا مفتش عنه.

و أوردت الوزارة، في إحصائيات حديثة خصت بها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تعلقت بمجهودات الوحدات الأمنية في التصدي للعمليات الإرهابية ومكافحة الجريمة، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة لملحمة بن قردان (ولاية مدنين) اليوم السبت، أن العناصر العائدة من بؤر التوتر ومناطق النزاع سنة 2025 بلغ عددها 1715 عنصرا.

كما أكدت أن الوضع الأمني العام بالبلاد يتسم بحالة من الإستقرار النسبي، بعد سلسلة من النجاحات الأمنية التي أدت الى إفشال وإحباط المخططات الإرهابية، وبالتالي تراجع المخاطر المتأنية من التنظيمات الإرهابية، مشددة على أن ملف مكافحة الإرهاب يبقى من أوكد الملفات الأمنية، في ظل ما يشهده العالم عموما والمنطقة بصفة خاصة من متغيرات جيوسياسية.

و بينت أنّ الإدارة العامة للأمن الوطني، وضعت إستراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد، في إطار مكافحة التطرف والتوقي من الإرهاب، تحدد بالخصوص العوامل المساهمة في انتشار التطرف العنيف وسبل معالجتها، والتصدي لعمليات الاستقطاب بقصد تنفيذ هجمات إرهابية، وإتخاذ التدابير الإستباقية وتفكيك الخلايا المتطرفة، ورصد تحركات المجموعات الإرهابية والعمل على إفشال مخططاتها، مع حماية المنشآت الحيوية.

و أكدت أن الوحدات الأمنية ما انفكت تواصل عملياتها الأمنية الاستباقية، حيث توفقت في شهر جانفي الفارط من القضاء على خلية إرهابية بعد تعقبها، تتكون من 4 أفراد بمنطقة مجاورة لمعتمدية ماجل بلعباس (ولاية القصرين)، وإحباط عملية إرهابية في الشهر نفسه، أسفرت عن القضاء على العنصر الإرهابي “صدّيق العبيدي” والقبض على آخر مرافق له بمحيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين.

