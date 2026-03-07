Français
Anglais
العربية
الأخبار

تفكيك 62 خلية إرهابيّة و إيقاف 2038 متورّطاً خلال سنة 2025

تفكيك 62 خلية إرهابيّة و إيقاف 2038 متورّطاً خلال سنة 2025

أفادت وزارة الداخلية، بأنه تم سنة 2025 تسجيل 2058 جريمة إرهابية، وأن الوحدات الأمنية نجحت في تفكيك 62 خلية إرهابية، وإيقاف 2038 عنصرا مورّطا في قضايا إرهابية، وكذلك إيقاف 863 عنصرا إرهابيا مفتش عنه.

و أوردت الوزارة، في إحصائيات حديثة خصت بها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تعلقت بمجهودات الوحدات الأمنية في التصدي للعمليات الإرهابية ومكافحة الجريمة، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة لملحمة بن قردان (ولاية مدنين) اليوم السبت، أن العناصر العائدة من بؤر التوتر ومناطق النزاع سنة 2025 بلغ عددها 1715 عنصرا.

كما أكدت أن الوضع الأمني العام بالبلاد يتسم بحالة من الإستقرار النسبي، بعد سلسلة من النجاحات الأمنية التي أدت الى إفشال وإحباط المخططات الإرهابية، وبالتالي تراجع المخاطر المتأنية من التنظيمات الإرهابية، مشددة على أن ملف مكافحة الإرهاب يبقى من أوكد الملفات الأمنية، في ظل ما يشهده العالم عموما والمنطقة بصفة خاصة من متغيرات جيوسياسية.

و بينت أنّ الإدارة العامة للأمن الوطني، وضعت إستراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد، في إطار مكافحة التطرف والتوقي من الإرهاب، تحدد بالخصوص العوامل المساهمة في انتشار التطرف العنيف وسبل معالجتها، والتصدي لعمليات الاستقطاب بقصد تنفيذ هجمات إرهابية، وإتخاذ التدابير الإستباقية وتفكيك الخلايا المتطرفة، ورصد تحركات المجموعات الإرهابية والعمل على إفشال مخططاتها، مع حماية المنشآت الحيوية.

و أكدت أن الوحدات الأمنية ما انفكت تواصل عملياتها الأمنية الاستباقية، حيث توفقت في شهر جانفي الفارط من القضاء على خلية إرهابية بعد تعقبها، تتكون من 4 أفراد بمنطقة مجاورة لمعتمدية ماجل بلعباس (ولاية القصرين)، وإحباط عملية إرهابية في الشهر نفسه، أسفرت عن القضاء على العنصر الإرهابي “صدّيق العبيدي” والقبض على آخر مرافق له بمحيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

286
الأخبار

لبنان: بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي .. جوزاف عون يطلب من ماكرون التدخل

269
الأخبار

طائرات مسيّرة إيرانية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لنكولن”
267
الأخبار

ليبيا: تحديد هوية 3 مشتبه بهم في اغتيال سيف الإسلام القذافي
266
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل: اقتراح التخلي بصفة نهائية عن مشروع إنجاز مطار جديد خارج العاصمة في الوقت الحالي
262
أخر الأخبار

الولايات المتحدة: ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم
261
الأخبار

في رمضان شهر الخير … فرّح طفل صغير
249
الأخبار

استعداد للموسم الصيفي: شركة الملاحة تبرمج 149 رحلة بطاقة استيعاب 433 ألف مسافر
246
أخر الأخبار

بنزرت : الهلال الأحمر التونسي يُوزّع 1000 قفة رمضان ويُبرمج ختان 50 طفلاً وكسوة العيد لـ60 طفل [فيديو] 
242
اقتصاد وأعمال

رئاسة الحكومة : دورة تكوينية حول القيادة الادارية و تحسين مناخ الاستثمار
239
أخر الأخبار

وزير الدفاع الوطني في زيارة لولاية باجة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى