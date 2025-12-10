تقادم الشبكة أحد أسباب الانقطاعات المتكرّرة للماء الصالح للشرب: 14000 كم من القنوات يفوق عمرها 50 سنة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

جوابا على سؤال تقدمت به النائبة سنيا بن مبروك بخصوص انقطاع الماء الصالح للشرب ومجابهة خطر الحرائق، أفادت وزارة الفلاحة أن انقطاع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق يعود إلى الانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي خلال الفترة الصيفية من جهة، وإلى تقادم شبكة توزيع المياه من جهة أخرى، ذلك أن 14000 كم من القنوات (24%) يفوق عمرها 50 سنة في حين أن 21000 كم فقط لم تتعد بعد 20 سنة.

وقدمت الوزارة أبرز مجهودات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين الخدمات. هذه المجهودات ارتكزت خاصةً على الحد من التسربات والرفع من سرعة ونجاعة التدخلات وإعداد وتنفيذ مخطط لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال ذروة الاستهلاك.

و أفادت الوزارة أنه تم تركيز أقسام قاعة عمليات مجهّزة بأنظمة معلوماتية واتصالية فعالة تعمل على مدار الساعة كامل أيام الأسبوع دون انقطاع، بما يضمن السرعة والنجاعة في التدخلات إثر حدوث أعطاب على شبكات الجلب والتوزيع والإبلاغ الجهوي والمستمر عن سير عمليات التدخل لحل الإشكاليات والعمل عليها.

ومن بين المجهودات التدقيق الفني وتعديل الشبكات والكشف عن التسربات باستعمال التكنولوجيات الحديثة، مع تكوين فرق من المختصين للقيام بالتدقيق الفني وتعديل الشبكات والحرص على إنجاز حملات للتقصي عن التسربات والتدقيق الفني للشبكات بكل من ولايات سليانة وصفاقس وقفصة خلال أشهر أفريل وماي وجوان 2025.

و أفادت الوزارة أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أعدت في سنة 2025، خطة لتأمين التزود خلال ذروة الاستهلاك، يضم 74 تدخلاً بكلفة جملية تناهز 55 مليون دينار، وقد بلغ التقدم الإجمالي إلى حدود 31 أوت 2025 نسبة 70%. وتتعلق هذه المشاريع أساساً بتدعيم الموارد المائية حيث تم حفر وكهربة وتجهيز 20 بئراً بدفق جملي يناهر 361 ل/ثانية، في حين أن 17 بئراً أخرى فاقت نسبة تقدم إنجازها 80% بالمائة.

وقدمت الوزارة في جوابها تقييما لوضعية التزود خلال صائفة 2025 حسب المنظومات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



