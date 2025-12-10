Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

تقادم الشبكة أحد أسباب الانقطاعات المتكرّرة للماء الصالح للشرب: 14000 كم من القنوات يفوق عمرها 50 سنة

جوابا على سؤال تقدمت به النائبة سنيا بن مبروك بخصوص انقطاع الماء الصالح للشرب ومجابهة خطر الحرائق، أفادت وزارة الفلاحة أن انقطاع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق يعود إلى الانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي خلال الفترة الصيفية من جهة، وإلى تقادم شبكة توزيع المياه من جهة أخرى، ذلك أن 14000 كم من القنوات (24%) يفوق عمرها 50 سنة في حين أن 21000 كم فقط لم تتعد بعد 20 سنة.

وقدمت الوزارة أبرز مجهودات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين الخدمات. هذه المجهودات ارتكزت خاصةً على الحد من التسربات والرفع من سرعة ونجاعة التدخلات وإعداد وتنفيذ مخطط لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال ذروة الاستهلاك.

و أفادت الوزارة أنه تم  تركيز أقسام قاعة عمليات مجهّزة بأنظمة معلوماتية واتصالية فعالة تعمل على مدار الساعة كامل أيام الأسبوع دون انقطاع، بما يضمن السرعة والنجاعة في التدخلات إثر حدوث أعطاب على شبكات الجلب والتوزيع والإبلاغ الجهوي والمستمر عن سير عمليات التدخل لحل الإشكاليات والعمل عليها.

ومن بين المجهودات التدقيق الفني وتعديل الشبكات والكشف عن التسربات باستعمال التكنولوجيات الحديثة، مع تكوين فرق من المختصين للقيام بالتدقيق الفني وتعديل الشبكات والحرص على إنجاز حملات للتقصي عن التسربات والتدقيق الفني للشبكات بكل من ولايات سليانة وصفاقس وقفصة خلال أشهر أفريل وماي وجوان 2025.

و أفادت الوزارة أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أعدت في سنة 2025، خطة لتأمين التزود خلال ذروة الاستهلاك، يضم 74 تدخلاً بكلفة جملية تناهز 55 مليون دينار، وقد بلغ التقدم الإجمالي إلى حدود 31 أوت 2025 نسبة 70%. وتتعلق هذه المشاريع أساساً بتدعيم الموارد المائية حيث تم حفر وكهربة وتجهيز 20 بئراً بدفق جملي يناهر 361 ل/ثانية، في حين أن 17 بئراً أخرى فاقت نسبة تقدم إنجازها 80% بالمائة.

وقدمت الوزارة في جوابها تقييما لوضعية التزود خلال صائفة 2025 حسب المنظومات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

592
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

355
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
322
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)
310
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
308
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين
301
الأخبار

فرنسا : بريجيت ماكرون تنزلق بشكل خطير و تصف ناشطات نسويات بـ«الغبيّات القذرات»
295
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته
285
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
279
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
270
أخر الأخبار

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر: سدود الشمال تدعّمت بـ51 مليون مربع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى