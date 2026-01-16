Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

تقارير الاستدامة للشركات المدرجة في البورصة.. أداة محورية للشفافية

تقارير الاستدامة للشركات المدرجة في البورصة.. أداة محورية للشفافية

تشهد الشركات المدرجة في بورصة تونس تحولا نوعيا في أسلوب عملها ومنهجية إفصاحها مع دخول تقارير الاستدامة حيز الإلزام، في خطوة تعكس التوجه المتصاعد لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بسوق المال التونسي.

ويأتي هذا التحول في وقت تتسارع فيه المتغيرات الاقتصادية العالمية وتتزايد متطلبات المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية للاطلاع على الأداء غير المالي للشركات إلى جانب بياناتها المالية التقليدية، حيث يمثل الإفصاح عن الاستدامة أداة محورية للمستثمرين، لتوفيره صورة أكثر شمولية عن أداء الشركات، ويساعد في تقييم المخاطر غير المالية التي قد تؤثر باستدامة الأرباح.

بعد نشر ثمانية تقارير استدامة خلال سنة 2024، تتعلق بالسنة المحاسبية 2023، تم الانطلاق سنة 2025 بوتيرة أكثر كثافة في نشر التقارير غير المالية للشركات المدرجة في البورصة.

وقد تحقق هذا التوجه بفضل الجهود التي بذلتها جميع الأطراف المعنية، ولا سيما تطور حرص الشركات المدرجة في البورصة، التي أصبحت لديها قناعة متزايدة بأهمية تقارير الاستدامة. وفي هذا الإطار، نشرت مجموعة أولى من الشركات المدرجة في البورصة وهي ثلاثة عشر شركة تقاريرها المتعلقة بالاستدامة خلال السنة الفارطة.

في ذات الاطار، اعلنت بورصة تونس عن انطلاق الدورة الثانية من برنامج اعداد تقارير الاستدامة، بداية من، الخميس، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية احدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.

وتواصل بورصة تونس هذا المسار، بناء على النتائج الايجابية والمشجعة، التي تم تحقيقها خلال المجموعة الاولى النموذجية، وفي اطار التزامها المتواصل بدعم التمويل المستديم وانخراطها في مبادرة “البورصات المستديمة”، التي اطلقتها الامم المتحدة وجهودها الرامية الى تعزيز الشفافية واعتماد افضل الممارسات في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.

وتهدف هذه المرحلة الجديدة، وفق بلاغ صادر، الاربعاء، عن بورصة تونس، الى توسيع نطاق المؤسسات المنتفعة ليشمل مجموعة من الشركات المدرجة بالبورصة والشركات ذات المساهمات العمومية، في مقاربة شاملة تتماشى مع الاولويات الوطنية للتنمية المستديمة.

وتسعى بورصة تونس ومجموعة البنك الدولي، من خلال المجموعة الثانية، الى تعزيز قدرات الشركات المشاركة في مجال حوكمة الافصاح غير المالي وتحسين جودة وقابلية مقارنة المعلومات غير المالية المنشورة.

كما يطمح الطرفان، الى دعم المساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، ويشمل البرنامج مرافقة فنية عبر دورات تكوينية ودعم منهجي متواصل طيلة مختلف مراحل اعداد تقارير الاستدامة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الشاملة لبورصة تونس الرامية الى تطوير منظومة التمويل المستدام وتثمين افضل ممارسات الافصاح المتعلق بالبيئة والحوكمة داخل السوق المالية التونسية وتعزيز جاذبية السوق لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

619
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

399
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
377
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
319
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم
317
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
311
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
308
الأخبار

الترفيع ب 50 دينار في مقادير منحة السكن و منحة الغذاء لفائدة المتربصين الداخليين و المقيمين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان
305
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026
299
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: بعد فوزه على نيجيريا، المغرب يلحق بالسينغال في المباراة النهائية
274
أخر الأخبار

مدير الصحة بصفاقس يكشف حقيقة الوضع الوبائي بالجهة (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى