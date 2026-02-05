Français
Anglais
العربية
مجتمع

تقديم مساعدات إنسانية لمتضرري الفيضانات في تونس ونابل

تقديم مساعدات إنسانية لمتضرري الفيضانات في تونس ونابل

قدّمت جمعية خيرية، اليوم الخميس، مساعدات إنسانية لفائدة العائلات المتضررة من الفيضانات الأخيرة في ولايتي تونس ونابل، وذلك في إطار تدخلات عاجلة للتخفيف من تداعيات الأضرار التي خلّفتها التقلبات الجوية.

وأفادت مديرة الجمعية في تونس، كريمة بو سالمي، في تصريح لـ”الجوهرة أف أم”، أنّ توزيع المساعدات تمّ بالتنسيق مع الدولة التونسية وبعد القيام بأعمال تقييم ميداني للحاجيات، موضحة أنّ الدفعة الأولى شملت توزيع 2400 سلّة غذائية و2000 غطاء صوفي و1400 حشايا.

وأضافت المسؤولة أنّ الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها وتدخلاتها في تونس منذ سنة 2013، حيث تتكفل بكفالة نحو 12 ألف يتيم، إلى جانب المساهمة في بناء مساكن اجتماعية بكل من تطاوين وقابس والمهدية.

كما ذكّرت بأن العمل متواصل حاليًا لبناء ثلاث مدارس، الأولى في أم العرايس (قفصة)، والثانية في غار الدماء، والثالثة في بلطة بوعوان (جندوبة)، ضمن برامج دعم البنية التربوية بعدد من الجهات.

وفي المجال الصحي، أوضحت بو سالمي أنّ الجمعية بصدد إحداث 14 مركزًا صحيًا يجري إنجازها حاليًا، على أن يتم تدشينها بعد شهر رمضان، إضافة إلى التكفل بعلاج عدد من الحالات الإنسانية التي تعاني من أمراض وتتطلب عمليات جراحية عاجلة.

وأشارت في السياق ذاته إلى قرب إمضاء اتفاقية مع ولاية زغوان لإنجاز مشاريع للتزوّد بالماء الصالح للشراب، بما يعزّز جهود تحسين الخدمات الأساسية ودعم التنمية المحلية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

368
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة

330
الأخبار

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة متأثرة بإصاباتها إثر حادث مرور بالقاهرة
288
أخر الأخبار

وسط رقابة تنظيمية محكمة، البنوك التونسية تعزّز ملاءتها المالية
285
أخر الأخبار

الهادي دحمان: “قانون المالية لسنة 2026 لم يقرر تاريخ صرف الزّيادة في الأجور و نسبها و الجهات الرّسمية لا تزال في حالة تحفظ” [فيديو]
280
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
270
اقتصاد وأعمال

إيلون ماسك يُستدعى إلى باريس من قبل مدعية الجمهورية بسبب وقائع خطيرة للغاية… و مع ذلك
266
أخر الأخبار

ولاية تونس : إجراءات عاجلة لمواجهة تأثيرات الأمطار الاستثنائية
264
أخر الأخبار

شهيد الوطن عاطف الجبري… وفاء مُتجدد لتضحية أمنية خالدة
258
الأخبار

تكوين لجنة تونسية جزائرية لمتابعة مخرجات زيارة وزير الصحة
254
اقتصاد وأعمال

من الحِرفة إلى الاستثمار: تونس تفرض حضورها في أبيدجان عبر SATIT 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى