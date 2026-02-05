تقديم مساعدات إنسانية لمتضرري الفيضانات في تونس ونابل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قدّمت جمعية خيرية، اليوم الخميس، مساعدات إنسانية لفائدة العائلات المتضررة من الفيضانات الأخيرة في ولايتي تونس ونابل، وذلك في إطار تدخلات عاجلة للتخفيف من تداعيات الأضرار التي خلّفتها التقلبات الجوية.

وأفادت مديرة الجمعية في تونس، كريمة بو سالمي، في تصريح لـ”الجوهرة أف أم”، أنّ توزيع المساعدات تمّ بالتنسيق مع الدولة التونسية وبعد القيام بأعمال تقييم ميداني للحاجيات، موضحة أنّ الدفعة الأولى شملت توزيع 2400 سلّة غذائية و2000 غطاء صوفي و1400 حشايا.

وأضافت المسؤولة أنّ الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها وتدخلاتها في تونس منذ سنة 2013، حيث تتكفل بكفالة نحو 12 ألف يتيم، إلى جانب المساهمة في بناء مساكن اجتماعية بكل من تطاوين وقابس والمهدية.

كما ذكّرت بأن العمل متواصل حاليًا لبناء ثلاث مدارس، الأولى في أم العرايس (قفصة)، والثانية في غار الدماء، والثالثة في بلطة بوعوان (جندوبة)، ضمن برامج دعم البنية التربوية بعدد من الجهات.

وفي المجال الصحي، أوضحت بو سالمي أنّ الجمعية بصدد إحداث 14 مركزًا صحيًا يجري إنجازها حاليًا، على أن يتم تدشينها بعد شهر رمضان، إضافة إلى التكفل بعلاج عدد من الحالات الإنسانية التي تعاني من أمراض وتتطلب عمليات جراحية عاجلة.

وأشارت في السياق ذاته إلى قرب إمضاء اتفاقية مع ولاية زغوان لإنجاز مشاريع للتزوّد بالماء الصالح للشراب، بما يعزّز جهود تحسين الخدمات الأساسية ودعم التنمية المحلية.

