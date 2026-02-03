تقدّم إنجاز مشروعي إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه و المدينة الرقمية بالنحلي محور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خصص اجتماع لجنة المشاريع الكبرى،مساء الثلاثاء 3 فيفري 2026، باشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، للنظر في مسار تقدّم مشروعي إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه والمدينة الرقمية بالنحلي من ولاية أريانة .

و قرّرت اللجنة في ختام الاجتماع، بالنسبة لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، الموافقة على إسناد مهمة المساندة الفنّية لمكتب دراسات متعدّد الاختصاصات، مع التأكيد على ضرورة ضمان جودة متابعة المشروع في كلّ مراحله ليتمّ إنجازه في أحسن الظروف وفي الآجال المحدّدة له.

و بخصوص مشروع المدينة الرقمية بالنحلي، قررت الانطلاق فورا في الأشغال الخاصة بقسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات وأشغال الأقساط الفنّية.

و تناول اجتماع لجنة المشاريع الكبرى، تقدّم مسار مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه الذي ستنطلق أشغاله خلال سنة 2026، بعد أن تمّ إبرام مذكّرة تفاهم مع الجانب الصيني.

و تخص المذكرة إعادة بناء شاملة للملعب بأحدث التقنيات وفقا للمعايير الرياضية الدولية، ليكون عصريا مع المحافظة في نفس الوقت على الشكل الهندسي التاريخي الذي يمثّل جزء من تراث تونس.

كما تتضمن تطوير مختلف مكوّناته بأحدث التجهيزات، من مضمار ومدارج ولوحات إلكترونية وغيرها، وذلك في إطار تطوير كافة مكوّنات الحيّ الأولمبي بالمنزه وإدخال الإصلاحات الضرورية اللازمة.

و قدّم كلّ من وزير التجهيز والإسكان ووزير الشباب والرياضة،تباعا خلال الاجتماع، عرضا مفصّلا حول وضعيّة تقدّم المسائل الفنّية والإجراءات الخاصة بهذا المشروع.

كما تمّ خلال الاجتماع النظر في تقدّم مشروع المدينة الرقمية بالنحلي الذي يهدف إلى توسيع مؤسسة القطب التكنولوجي “تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية” عبر إنشاء فضاءات تكنولوجية مجهّزة بمنطقة النحلي من ولاية أريانة.

و يتنزّل هذا المشروع في إطار حرص تونس على ترسيخ مكانتها كوجهة تكنولوجية واعدة من خلال تعزيز قطاع الخدمات الذكية. وقدّم وزير تكنولوجيات الاتصال عرضا مفصّلا في الغرض.

و أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز هذين المشروعين الكبيرين ووضع كلّ آليات المتابعة والمراقبة الميدانية للأشغال، على أنّ يتّم استكمالهما في الآجال المحدّدة لهما وبجودة عالية.

