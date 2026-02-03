Français
Anglais
العربية
الأخبار

تقدّم إنجاز مشروعي إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه و المدينة الرقمية بالنحلي محور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة

تقدّم إنجاز مشروعي إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه والمدينة الرقمية بالنحلي محور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة

خصص اجتماع لجنة المشاريع الكبرى،مساء الثلاثاء 3 فيفري 2026، باشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، للنظر في مسار تقدّم مشروعي إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه والمدينة الرقمية بالنحلي من ولاية أريانة .

و قرّرت اللجنة في ختام الاجتماع، بالنسبة لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، الموافقة على إسناد مهمة المساندة الفنّية لمكتب دراسات متعدّد الاختصاصات، مع التأكيد على ضرورة ضمان جودة متابعة المشروع في كلّ مراحله ليتمّ إنجازه في أحسن الظروف وفي الآجال المحدّدة له.

و بخصوص مشروع المدينة الرقمية بالنحلي، قررت الانطلاق فورا في الأشغال الخاصة بقسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات وأشغال الأقساط الفنّية.

و تناول اجتماع لجنة المشاريع الكبرى، تقدّم مسار مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه الذي ستنطلق أشغاله خلال سنة 2026، بعد أن تمّ إبرام مذكّرة تفاهم مع الجانب الصيني.

و تخص المذكرة إعادة بناء شاملة للملعب بأحدث التقنيات وفقا للمعايير الرياضية الدولية، ليكون عصريا مع المحافظة في نفس الوقت على الشكل الهندسي التاريخي الذي يمثّل جزء من تراث تونس.

كما تتضمن تطوير مختلف مكوّناته بأحدث التجهيزات، من مضمار ومدارج ولوحات إلكترونية وغيرها، وذلك في إطار تطوير كافة مكوّنات الحيّ الأولمبي بالمنزه وإدخال الإصلاحات الضرورية اللازمة.

و قدّم كلّ من وزير التجهيز والإسكان ووزير الشباب والرياضة،تباعا خلال الاجتماع، عرضا مفصّلا حول وضعيّة تقدّم المسائل الفنّية والإجراءات الخاصة بهذا المشروع.

كما تمّ خلال الاجتماع النظر في تقدّم مشروع المدينة الرقمية بالنحلي الذي يهدف إلى توسيع مؤسسة القطب التكنولوجي “تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية” عبر إنشاء فضاءات تكنولوجية مجهّزة بمنطقة النحلي من ولاية أريانة.

و يتنزّل هذا المشروع في إطار حرص تونس على ترسيخ مكانتها كوجهة تكنولوجية واعدة من خلال تعزيز قطاع الخدمات الذكية. وقدّم وزير تكنولوجيات الاتصال عرضا مفصّلا في الغرض.

و أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز هذين المشروعين الكبيرين ووضع كلّ آليات المتابعة والمراقبة الميدانية للأشغال، على أنّ يتّم استكمالهما في الآجال المحدّدة لهما وبجودة عالية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

453
أخر الأخبار

باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة

314
أخر الأخبار

جريمة مروّعة في النخيلات بأريانة: إيقاف المشتبه به في قتل حارس ليلي
290
أخر الأخبار

قانون المحكمة الدستورية أمام لجنة التشريع العام مُجدّدًا.. النائبة هالة جاب الله تكشف التفاصيل (فيديو)
280
أخر الأخبار

باجة :تحذير المواطنين من ارتفاع منسوب مياه واد مجردة
277
اقتصاد وأعمال

تونس: التزامات جديدة على الوكلاء العقاريين لتعزيز مكافحة غسل الأموال
275
الأخبار

تنبيه هام من السفارة الأمريكية بتونس: تحديثات محدودة واستمرار خدمات الجوازات والتأشيرات
265
اقتصاد وأعمال

أصحاب السيارات و الدراجات النارية: هذه آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
260
أخر الأخبار

جندوبة: غلق الطريق الرابطة بين جندوبة وبن بشير بسبب ارتفاع منسوب وادي مجردة
259
أخر الأخبار

الإنذارات الجوية: توقّعات موثوقة أم مجرّد فرضيات؟ [فيديو]
256
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: “تقدّم موسم جني الزّيتون بما يقارب الـ 70 % و الأمطار الاخيرة لها تأثير على جودة الزيت” [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى