تقرير : توصيات لدعم تنافسية المؤسسات التونسية

أصدر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ولأول مرة، التقرير الوطني حول المؤسسة – 2025، الذي يغطي مختلف أشكال المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات الصغرى، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمؤسسات الكبرى، والمؤسسات العمومية، والمؤسسات الأهلية.

ويكشف التقرير أن صعوبات النفاذ إلى التمويل، والفساد، والقطاع غير المنظم، واليد العاملة، وتنظيمات الشغل، إضافة إلى النفاذ إلى العقار، تُعد من أبرز العراقيل التي تواجه المؤسسات.

ويؤكد المعهد في تقريره الجديد أن «هذه الفوارق تعكس أولويات مختلفة حسب حجم المؤسسات، وتشير إلى أن سياسات دعم موجهة قد تكون ضرورية للاستجابة بفاعلية لاحتياجاتها الخاصة».

ولتحسين أداء المؤسسات التونسية، يعرض التقرير جملة من المسارات التي يمكن العمل عليها.

وفي ما يتعلق بتعزيز دعم المؤسسات المصدّرة، يرى التقرير أن من المجدي توفير تكوينات متخصصة، ومساعدات مالية موجهة، إلى جانب تحسين النفاذ إلى الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

كما يمكن للحوافز الجبائية وبرامج الاستثمار أن تسهم في تحفيز الإنتاج المحلي وإضفاء ديناميكية جديدة على القطاع الصناعي.

أما في قطاع الخدمات، فإن إنجاز دراسة معمقة حول العراقيل التي تعيق نشاط المؤسسات من شأنه أن يساعد على تحديد آليات تدخل ملائمة لإعادة دفع هذا القطاع.

وفي مجال تجارة الجملة، يشدد التقرير على ضرورة تحسين جمع المعلومات المحاسبية والجبائية وتعزيز شفافيتها.

وبخصوص إنعاش الأنشطة غير التجارية، فإن تحسين التنظيم وتوفير مرافقة مالية مناسبة يمكن أن يعززا نجاعتها ويضاعفا أثرها.

أما على صعيد تشجيع الرقمنة وتحديث المؤسسات، فيؤكد التقرير أن الانتقال الرقمي من شأنه تحسين الشفافية الجبائية، وتحسين التصرف المحاسبي، والحد من مخاطر الخسائر أو الإخلالات، بما يعزز القدرة التنافسية الشاملة للمؤسسات.

