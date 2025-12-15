تقرير دولي: تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر صلابة في مواجهة مخاطر غسل الأموال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أدرج تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لسنة 2025، الصادر عن معهد بازل للحوكمة، تونس ضمن قائمة الدول الإفريقية الأقل تعرضًا لمخاطر غسل الأموال، بعد أن نالت تقييمًا إجماليًا بلغ 4.75 نقاط من أصل 10.

ويُظهر التقرير، الذي شمل 48 دولة إفريقية، أن تونس حلّت في المرتبة الرابعة على مستوى القارة من حيث انخفاض مستوى المخاطر، وهو ما يضعها ضمن مجموعة الدول الأكثر أمانًا من الناحية المالية في إفريقيا. ويعكس هذا التصنيف متانة الإطار الرقابي والمالي الوطني، وقدرته على الحد من التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية.

وعلى المستوى العالمي، جاءت تونس في المرتبة 119 من بين 177 دولة شملها المؤشر، متقدمة نسبيًا على عدد من الدول في إفريقيا والشرق الأوسط التي تواجه مستويات أعلى من مخاطر غسل الأموال. ويعزز هذا الترتيب صورة تونس كبلد يتمتع بهوامش معقولة من الاستقرار المالي، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



