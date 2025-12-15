Français
Anglais
العربية
الأخبار

تقرير دولي: تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر صلابة في مواجهة مخاطر غسل الأموال

تقرير دولي: تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر صلابة في مواجهة مخاطر غسل الأموال

أدرج تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لسنة 2025، الصادر عن معهد بازل للحوكمة، تونس ضمن قائمة الدول الإفريقية الأقل تعرضًا لمخاطر غسل الأموال، بعد أن نالت تقييمًا إجماليًا بلغ 4.75 نقاط من أصل 10.

ويُظهر التقرير، الذي شمل 48 دولة إفريقية، أن تونس حلّت في المرتبة الرابعة على مستوى القارة من حيث انخفاض مستوى المخاطر، وهو ما يضعها ضمن مجموعة الدول الأكثر أمانًا من الناحية المالية في إفريقيا. ويعكس هذا التصنيف متانة الإطار الرقابي والمالي الوطني، وقدرته على الحد من التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية.

وعلى المستوى العالمي، جاءت تونس في المرتبة 119 من بين 177 دولة شملها المؤشر، متقدمة نسبيًا على عدد من الدول في إفريقيا والشرق الأوسط التي تواجه مستويات أعلى من مخاطر غسل الأموال. ويعزز هذا الترتيب صورة تونس كبلد يتمتع بهوامش معقولة من الاستقرار المالي، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

408
الأخبار

باجة : حملة فحص فني تسفر عن سحب بطاقات رمادية و تحرير مخالفات

327
الأخبار

الإذن بترويج زيت الزيتون المعلب في الأسواق الداخلية
292
الأخبار

الولايات المتحدة: المسؤول العسكري الأرفع لأمريكا اللاتينية يغادر منصبه
289
الأخبار

رسميا ..انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان
264
الأخبار

كوريا الشمالية: مقتل تسعة جنود خلال عمليات نزع ألغام في روسيا
264
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية
262
الأخبار

بتكليف من رئيس الجمهورية : وزير الخارجية يشارك في فعاليات المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض
247
الأخبار

الملعب التونسي ينطلق في تربص تحضيري بطبرقة
246
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026
245
اقتصاد وأعمال

فرنسا: ضرائب جديدة ابتداءً من 2026 على الطرود الصغيرة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى