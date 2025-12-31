تقرير دولي يقيم مناخ الاعمال والاستثمار في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صدر عن البنك الدولي تقرير “جاهزية الأعمال ” في واشنطن وهو يتعلق بمؤشرات مناخ الأعمال ويعد أحد التقارير الرئيسة الجديدة لمجموعة البنك الدولي، الذي أُطلق رسميا في 3 أكتوبر 2024 بهدف تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في جميع أنحاء العالم.

ويأتي تقرير “جاهزية الأعمال” ليحل محل تقرير “ممارسة الأعمال التجارية ” السابق، مع إدخال تحسينات جوهرية على المنهجية والنطاق ليقدم إطارا تحليليا ينبني على ثلاث ركائز أساسية لتقييم بيئة الأعمال هي الإطار التنظيمي ” القوانين” و الخدمات العامة والكفاءة التشغيلية، كما يركز على عشرة مواضيع رئيسية تغطي دورة حياة الشركة الكاملة من التأسيس إلى الإغلاق.

وتعمل مجموعة البنك الدولي على توسيع نطاق التقرير، إذ عملت في عام 2024 (الإصدار الأول) على قياس 50 اقتصادا، وفي عام 2025 (الإصدار الثاني) على قياس 101 اقتصادا، ليبلغ العدد في عام 2026 (الإصدار الثالث) 180 اقتصادا تقريبا.

كشف التقرير عن استمرار التحديات التي تواجهها تونس في تحسين مناخ الأعمال، حيث جاءت سجّلت نتيجة إجمالية قدرها 52.68 نقطة من 100، مقابل متوسط عالمي بلغ 60.11 نقطة، وفي الإطار التنظيمي، حصلت البلاد على62.56 نقطة، وهو مستوى قريب من المعدل العالمي البالغ 66.32 نقطة.

أما الكفاءة التشغيلية فقد بلغت52.46 نقطة، مقارنة بمتوسط عالمي في حدود60.03 نقطة. وسُجل أضعف أداء في محور الخدمات العامة بـ 43.02 نقطة فقط، مقابل53.97 نقطة كمعدل عالمي.

وأبرز التقرير أن أفضل أداء لتونس كان في تسجيل المؤسسات، حيث حققت87.01 نقطة، إضافة إلى نتيجة إيجابية نسبيًا في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه بـ 72.22 نقطة.

في المقابل، جاءت النتائج متوسطة في سوق الشغل والتجارة الدولية والخدمات المالية بينما سُجلت نتائج ضعيفة في الضرائب وجاذبية مواقع الأعمال. وسجّلت البلاد أضعف مستوياتها في مؤشرات حل النزاعات والتعسّر والمنافسة في السوق.

تؤكد هذه النتائج أن تحسين مناخ الأعمال في تونس لا يزال رهين إصلاحات عميقة، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز المنافسة، اضافة تسريع البت في النزاعات التجارية. ويرى خبراء أن تجاوز هذه الإشكاليات يُعدّ شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمار، دعم المبادرة الخاصة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في السنوات القادمة.

