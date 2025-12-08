Français
Anglais
العربية
مجتمع

تقرير عالمي: بريطانيا الأولى عالميًا في الاكتئاب خلال 2025 وتونس في المرتبة الرابعة

تقرير عالمي: بريطانيا الأولى عالميًا في الاكتئاب خلال 2025 وتونس في المرتبة الرابعة

كشف تقرير صادر عن منصة World Population Review عن ارتفاع مقلق في معدلات الاكتئاب حول العالم خلال سنة 2025، ما يجعل الصحة النفسية أحد أبرز التحديات الصحية والاجتماعية في عدد كبير من الدول.

وبحسب التقرير، تتصدّر بريطانيا قائمة البلدان الأكثر معاناة من الاكتئاب بمعدل يقدّر بـ 7040 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يعكس أثر الضغوط المعيشية والاقتصادية وتغيّر أنماط الحياة على الصحة النفسية للمواطنين.

وفي نفس السياق، جاءت تونس في المرتبة الرابعة عالميًا بمعدل يناهز 6120 حالة لكل 100 ألف شخص، مما يسلّط الضوء على تزايد الاضطرابات النفسية في المجتمع التونسي نتيجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد.

ويؤكد المختصون أن هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر وتستوجب تعزيز منظومة الرعاية النفسية، من خلال تحسين خدمات العلاج والدعم، وتكثيف حملات التوعية من أجل الحد من الوصمة الاجتماعية التي تمنع الكثيرين من طلب المساعدة.

كما شدّد التقرير على ضرورة إيجاد حلول وقائية، تراعي خصوصية كل مجتمع وتساهم في توفير بيئة صحية نفسياً، خصوصاً لدى فئات الشباب.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

379
الأخبار

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية

374
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة
342
الأخبار

باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية
299
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية تدشّن مقر فرقة الحرس الديواني بقرمبالية و تتابع ظروف العمل بالمكتب الجهوي
289
الأخبار

وزارة الصحة : تدخّل ناجح بطائرة مروحية لإنقاذ مريض في صفاقس
268
الأخبار

سيف الدّين الجزيري : “يجب أن نستغلّ الفرصة و نفوز أمام قطر” (فيديو)
258
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
256
رياضة

تونس – قطر : سامي الطرابلسي يتحدث عن مصير نسور قرطاج (فيديوهات)
254
الأخبار

صفاقس تحتضن ملتقى علميًا حول حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية و المسؤولية الطبية [فيديو]
244
الأخبار

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تقرر بالاجماع الاضراب العام

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى