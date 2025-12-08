تقرير عالمي: بريطانيا الأولى عالميًا في الاكتئاب خلال 2025 وتونس في المرتبة الرابعة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف تقرير صادر عن منصة World Population Review عن ارتفاع مقلق في معدلات الاكتئاب حول العالم خلال سنة 2025، ما يجعل الصحة النفسية أحد أبرز التحديات الصحية والاجتماعية في عدد كبير من الدول.

وبحسب التقرير، تتصدّر بريطانيا قائمة البلدان الأكثر معاناة من الاكتئاب بمعدل يقدّر بـ 7040 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يعكس أثر الضغوط المعيشية والاقتصادية وتغيّر أنماط الحياة على الصحة النفسية للمواطنين.

وفي نفس السياق، جاءت تونس في المرتبة الرابعة عالميًا بمعدل يناهز 6120 حالة لكل 100 ألف شخص، مما يسلّط الضوء على تزايد الاضطرابات النفسية في المجتمع التونسي نتيجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد.

ويؤكد المختصون أن هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر وتستوجب تعزيز منظومة الرعاية النفسية، من خلال تحسين خدمات العلاج والدعم، وتكثيف حملات التوعية من أجل الحد من الوصمة الاجتماعية التي تمنع الكثيرين من طلب المساعدة.

كما شدّد التقرير على ضرورة إيجاد حلول وقائية، تراعي خصوصية كل مجتمع وتساهم في توفير بيئة صحية نفسياً، خصوصاً لدى فئات الشباب.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



