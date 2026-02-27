Français
الأخبار

تقرير: قفزة في صادرات زيت الزيتون التونسي… أكثر من 1620 مليون دينار إلى أواخر جانفي

أظهرت معطيات حديثة نشرها المرصد الوطني للفلاحة تحسنًا لافتًا في أداء صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الثلاثية الأولى من الموسم الحالي الممتد من نوفمبر 2025 إلى جانفي 2026.

وبحسب الأرقام المسجلة، بلغت الكميات المصدّرة 130.9 ألف طن، مقابل 84.1 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم الفارط، ما يمثل زيادة بنسبة 55.7 بالمائة، في مؤشر يعكس ديناميكية قوية للقطاع في الأسواق الخارجية.

كما انعكس هذا التطور إيجابًا على عائدات التصدير، إذ قُدّرت قيمة المبيعات بالخارج بنحو 1621.2 مليون دينار، مقارنة بـ1202.3 مليون دينار في الموسم السابق، أي بنمو بلغت نسبته 34.8 بالمائة.

ويؤكد هذا الأداء المتصاعد المكانة المتقدمة التي يحتلها زيت الزيتون التونسي في التجارة الدولية، في ظل الطلب المتزايد على المنتوج الوطني وجودته التنافسية في عدد من الأسواق.

 

المصدر: وات
تعليقات

