تقرير يحذر : الذكاء الاصطناعي يهدد الشباب الذين يبحثون عن وظيفتهم الأولى في مهن عالية المهارة

حذر تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية بأن من استمرار معاناة الشباب، في حين تهدد مخاطر الذكاء الاصطناعي وعدم اليقين في السياسات التجارية بتقويض سوق العمل بشكل أكبر.

وأفاد التقرير بأن  لشباب يواجهون صعوبات جمة، حيث ارتفعت بطالة الشباب إلى 12.4 في المائة في عام 2025، مع وجود حوالي 260 مليون شاب خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب.

وفي البلدان منخفضة الدخل، تصل معدلات هذه الفئة إلى مستوى مقلق يبلغ 27.9 في المائة. وحذرت المنظمة من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تفاقم التحديات، خاصة بالنسبة للشباب المتعلمين في البلدان مرتفعة الدخل الذين يبحثون عن وظيفتهم الأولى في مهن عالية المهارة.

وأشار التقرير إلى أنه “في حين أن التأثير الكامل للذكاء الاصطناعي على عمالة الشباب لا يزال غير مؤكد، فإن حجمه المحتمل يستدعي مراقبة دقيقة.”

ولمواجهة التحديات الحالية أوصى تقرير منظمة العمل الدولية خاصةً بتخفيف المخاطر الناجمة عن الديون، والذكاء الاصطناعي، وعدم اليقين التجاري من خلال سياسات عالمية ومحلية منسقة.

