تقلبات جوية : اضطراب محتمل في رحلات “لود قرقنة” اليوم الجمعة 

تقلبات جوية : اضطراب محتمل في رحلات صفاقس قرقنة اليوم الجمعة 

أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، في بلاغ رسمي، عن إمكانية تسجيل اضطراب في مواعيد رحلات صفاقس قرقنة المبرمجة ليوم الجمعة 20 فيفري 2026، وذلك تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة.

وأوضحت الشركة أن سوء الأحوال الجوية المنتظر قد يؤثر على سير السفرات البحرية بين صفاقس وأرخبيل قرقنة، مما قد ينعكس على توقيت الإقلاع أو الوصول وفق تطورات الوضع المناخي.

وأكدت أنها ستقوم بإعلام المواطنين بكافة المستجدات والتغييرات في الإبان، داعية المسافرين إلى متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عنها لتفادي أي إرباك أو تعطيل في تنقلاتهم.

