Français
Anglais
العربية
الأخبار

تقلبات جوية بالقصرين: تفعيل خطط الطوارئ ودعوة عاجلة إلى الحذر

تقلبات جوية بالقصرين: تفعيل خطط الطوارئ ودعوة عاجلة إلى الحذر

أعلنت السلطات الجهوية بولاية القصرين عن جملة من الإجراءات الوقائية على خلفية تواصل الاضطرابات المناخية المسجّلة بعدد من المعتمديات، والتي تميّزت بـ نزول أمطار هامة ومحليًا غزيرة.

وأفاد بلاغ رسمي أنّ اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة قرّرت البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع واقتراح التدابير اللازمة، مع تنسيق التدخلات الميدانية بالتعاون مع قاعة العمليات بالإدارة الجهوية للحماية المدنية، وبمشاركة مختلف المصالح والهياكل الجهوية والمحلية.

ودعا والي الجهة كافة مستعملي الطرق إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، عبر التخفيض من السرعة، واستعمال الأضواء أثناء التنقل، واحترام قواعد السلامة المرورية. كما شدّد على عدم المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف، تفاديًا للمخاطر المحتملة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

665
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته

632
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
519
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة
339
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)
310
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
300
الأخبار

وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للّباس و التموين
298
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
295
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
280
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
279
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس: تصنيف كميات الأمطار المسجلة بين الساعة 07:00 و20:00

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى