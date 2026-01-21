تقلبات جوية بالقصرين: تفعيل خطط الطوارئ ودعوة عاجلة إلى الحذر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت السلطات الجهوية بولاية القصرين عن جملة من الإجراءات الوقائية على خلفية تواصل الاضطرابات المناخية المسجّلة بعدد من المعتمديات، والتي تميّزت بـ نزول أمطار هامة ومحليًا غزيرة.

وأفاد بلاغ رسمي أنّ اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة قرّرت البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع واقتراح التدابير اللازمة، مع تنسيق التدخلات الميدانية بالتعاون مع قاعة العمليات بالإدارة الجهوية للحماية المدنية، وبمشاركة مختلف المصالح والهياكل الجهوية والمحلية.

ودعا والي الجهة كافة مستعملي الطرق إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، عبر التخفيض من السرعة، واستعمال الأضواء أثناء التنقل، واحترام قواعد السلامة المرورية. كما شدّد على عدم المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف، تفاديًا للمخاطر المحتملة.

