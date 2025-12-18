تقلبات جوية حادة تضرب دولًا خليجية: أمطار غزيرة، ثلوج وبرد قارس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يُتابع المختصون في رصد الأحوال الجوية باهتمام تطورات حالة الطقس في عدد من دول الخليج، في ظل ما تشير إليه أحدث مخرجات النماذج العددية من تأثر المنطقة بأحوال جوية استثنائية خلال الساعات القادمة، نتيجة اندفاع كتلة هوائية سيبيرية شديدة البرودة، ستتسبب في حالة من عدم الاستقرار الجوي واسعة النطاق.

وبحسب المعطيات المتوفرة، يُتوقع أن تشهد أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية، خاصة مناطق حائل والقصيم وأقصى شمال منطقة الرياض، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة قد تكون على شكل زخات ثلجية في بعض المناطق، تزامنًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما يجعل الليلة قاسية البرودة في عدد من المناطق الداخلية.

وفي التفاصيل، يُرجّح أن يزداد تأثير الكتلة الهوائية الباردة خلال ساعات الليل، مع نشوء سحب رعدية غير مستقرة وهطول أمطار متفاوتة الشدة، قد تترافق بزخات من الثلج أو البرد، خصوصًا في المناطق المرتفعة وشمال السعودية، في مشهد جوي نادر على المنطقة.

أما في دولة الإمارات، فتشير التوقعات إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يُنتظر تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة نهار الخميس، مع فرص لهطول زخات رعدية من الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، قد تكون غزيرة أحيانًا، لا سيما في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، وربما يصاحبها تساقط زخات من البرد.

وتتعمق الحالة الجوية مساء الخميس وليل الخميس/الجمعة، مع عبور جبهة هوائية باردة تؤدي إلى ازدياد كثافة السحب الرعدية ونشاط العواصف، مصحوبة بأمطار غزيرة، رياح قوية، صواعق رعدية، واحتمال تشكّل السيول في بعض المناطق المنخفضة. كما لا يُستبعد نشاط الزوابع المائية فوق مياه الخليج العربي وقرب بعض السواحل.

وفي قطر، يُتوقع أن تتأثر البلاد بعواصف رعدية قوية ليل الخميس، مع سحب رعدية نشطة قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وزخات برد كثيفة، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

كما يُنتظر أن تعبر جبهة هوائية باردة أجواء الرياض والمنطقة الشرقية، ما يؤدي إلى تجدّد تشكل السحب الرعدية، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع حدوث البرق والرعد، وانخفاض كبير في درجات الحرارة، حيث قد لا تتجاوز العظمى في العاصمة الرياض حدود 12 درجة مئوية.

وتُرافق هذه التقلبات الجوية رياح نشطة إلى قوية أحيانًا، خاصة أثناء عبور الجبهات الباردة، ما يتسبب في اضطراب البحر في الخليج العربي، وارتفاع الأمواج سواء قرب السواحل الشمالية أو في عرض البحر.

وتدعو الجهات المختصة بهذه الدول إلى متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر، وأخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المعرضة للأمطار الغزيرة والسيول، مع تجنّب المجازفة أثناء التقلبات الجوية الحادة.

وتجدر الإشارة إلى أن غزارة الأمطار التي تتهاطل منذ صباح اليوم ، تسببت حاليا في إيقاف المباراة الترتيبية بين منتخبي الإمارات و السعودية ضمن منافسات كأس العرب 2025 بقطر.

