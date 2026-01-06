Français
تقلبات جوية حادة في تونس: أمطار غزيرة، تساقط البرد والثلوج، ودعوة إلى الحذر على الطرقات

تشهد تونس، بداية من آخر نهار اليوم، تقلبات جوية ملحوظة تتمثل في نزول أمطار متفرقة تكون مؤقتًا رعدية وأحيانًا غزيرة، خاصة بالمناطق الغربية، قبل أن تشمل تدريجيًا المناطق الشرقية. ومن المنتظر أن تزداد حدة الأمطار أثناء الليل، خصوصًا بأقصى الشمال، ثم لاحقًا بجهتي الوطن القبلي والساحل، مع إمكانية تساقط البرد في عدد من المناطق.

كما يُنتظر انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من آخر هذه الليلة، ما سيؤدي إلى تساقط الثلوج بمرتفعات ولايات القصرين، سليانة، الكاف وجندوبة.

دعوة إلى اليقظة المرورية

وفي ظل هذه الأوضاع الجوية الصعبة، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة بالمناطق المعنية بالأمطار الغزيرة والثلوج.

وأكد المرصد جملة من التوصيات الأساسية، من بينها:

  • تفقد الماسحات والأضواء والتأكد من جاهزيتها لضمان رؤية واضحة؛
  • التخفيف من السرعة نظرًا لتراجع ثبات السيارة على الطريق؛
  • مضاعفة مسافة الأمان، إذ تتضاعف المسافات اللازمة للتوقف عند نزول الأمطار؛
  • تجنب المناطق المنخفضة والأودية وعدم المجازفة بعبورها بسبب ارتفاع منسوب المياه؛
  • الابتعاد عن الفرملة المفاجئة لتفادي الانزلاق المائي؛
  • تجنب برك المياه التي قد تخفي حفرًا خطيرة؛
  • عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة لما يسببه من تشتت وفقدان التركيز؛
  • التوقف في مكان آمن عند انعدام الرؤية، بعيدًا عن مجاري السيول والأشجار، مع تشغيل أضواء الخطر.

كما شدد المرصد على أهمية التخطيط المسبق للرحلات، وتأجيل التنقلات غير الضرورية، مع متابعة النشرات الجوية بانتظام، إضافة إلى شحن الهاتف الجوال تحسبًا لأي طارئ.

أرقام النجدة

وفي حال التعرض لأي خطر، يمكن الاتصال بـ:

  • 193 وحدات الحرس الوطني
  • 197 وحدات شرطة النجدة
  • 198 الحماية المدنية

ودعا المرصد كذلك المترجلين إلى الانتباه عند عبور الطريق والتأكد من أن السائقين يلاحظونهم بوضوح.

