تقلبات جوية | خريطة اليقظة: لا إنذار أحمر مساء اليوم، وعدّة ولايات تحت اليقظة الصفراء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خريطة اليقظة التي حَيَّنتها مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي لم تُسنِد اللون الأحمر إلى أيّ ولاية. في المقابل، وضع المعهد عدّة ولايات تحت اليقظة الصفراء، وذلك بسبب الاضطرابات الجوية المرتقبة، التي ستتّسم بأمطار رعدية مؤقتًا ومحليًا غزيرة، مع رياح قوية تتجاوز مؤقتًا 70 كلم/س على شكل هبّات وتحت السحب الرعدية.

وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أنّ الوضع الجوي يبقى ملائمًا لأمطار رعدية مؤقتًا بالشمال، ومحليًا بالمناطق الغربية من الوسط والجنوب. وقد تكون أحيانًا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.

وتهبّ الرياح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل، ومعتدلة إلى قوية نسبيًا داخل البلاد. كما ستشتدّ تحت الخلايا الرعدية وقد تتجاوز 60 كلم/س في شكل هبّات.

ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال، ومضطربًا إلى شديد الاضطراب محليًا ببقية السواحل. أمّا درجات الحرارة ليلًا فستتراوح بين 05 و09 درجات مئوية بالمناطق الغربية، وبين 10 و15 درجة مئوية ببقية الجهات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



