Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

تقلبات جوية خلال العطلة.. مرصد سلامة المرور يصدر جملة من التّوصيات [فيديو]

أفادت اليوم الثّلاثاء، 23 ديسمبر 2025، الرّائد سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالنّيابة بالمرصد الوطني لسلامة المرور، في تصريح لتونس الرّقمية، أنّه بمناسبة انطلاق عطلة الثّلاثي الأوّل تشهد مختلف الطّرقات كثافة مرورية مرتفعة، تتزامن مع التقلبات الجوّية التي تشهدها البلاد خلال هذا الاسبوع، و ذلك وفق بلاغ المعهد الوطني للرّصد الجوي.

حيث ستشهد المناطق الغربية نزول أمطار رعديّة و تكون غزيرة بأقصى الشّمال الغربي، كما يتوقع المعهد وفق مسعود، نزول كميات من الثّلوج بالجهات الغربية و المناطق التي يتجاوز ارتفاعها الـ 1000 متر و تحديدا ولايات القصرين و الكاف و سليانة، و على خلفية هذه التوقعات يدعو المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي  الطّريق للتقيد بالنّصائح التالية:

  • تجنّب السياقة في ظروف مناخية صعبة و متابعة النّشرات الجوّية قبل الانطلاق
  • القيام بالفحص الفني للعربة قبل الانطلاق بهدف التأكّد من سلامة الإطارات و الفرملة و الإنارة
  • استعمال حزام الأمان يكون إجباريا للمقاعد الأمامية و الخلفيّة
  • التركيز التام خاصة في الظّروف المناخية المتقلّبة
  • اجبارية عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة
  • الالتزام بقواعد الجولان و التقيد بالسّرعة المحدّدة في الطّرقات
  • ترك مسافة الأمان، خاصة و أنّها تتضاعف أثناء نزول الأمطار
  •  تجنب الفرملة الفجئيّة
  • عدم القيام بالمجاوزة الممنوعة و الخطرة و التأكّد انّ الطّريق آمن
  • عدم حمل أشياء تحجب الرؤية
  • أخذ راحة عند الشّعور بالارهاق أو أثناء نزول الأمطار القوية
  • تجنب شقّ الأودية التي يكون فيها منسوب المياه مرتفع
  • استعمال الأضواء الرّفافة
  • فسح المجال للمترجّلين خاصة كبار السّن و الأطفال

و بالنّسبة للدّرجات النارية فإنّه من الضروري تطبيق قواعد الجولان و الزامية ارتداء الخوذة وتجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفق الرّائد مسعود.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

333
الأخبار

19 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق المنذر الزنايدي

312
اقتصاد وأعمال

تونس: مشروع طريق سيارة ب75 كلم و3 محولات ستربط بوسالم بالحدود الجزائرية وهذا مسارها
305
اقتصاد وأعمال

مصر : سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي
301
اقتصاد وأعمال

الجزائر–الولايات المتحدة : «ضربة صديقة» ثانية موقّعة من واشنطن و رسم إضافي بنسبة 127% في قطاع محوري
291
الأخبار

سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح
263
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]
263
الأخبار

تنس – الدورة الخامسة لبطولة Arab Masters: عزيز الواقع بطلاً لسنة 2025
254
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
242
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس
235
الأخبار

وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي بتونس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى