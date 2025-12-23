تقلبات جوية خلال العطلة.. مرصد سلامة المرور يصدر جملة من التّوصيات [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت اليوم الثّلاثاء، 23 ديسمبر 2025، الرّائد سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالنّيابة بالمرصد الوطني لسلامة المرور، في تصريح لتونس الرّقمية، أنّه بمناسبة انطلاق عطلة الثّلاثي الأوّل تشهد مختلف الطّرقات كثافة مرورية مرتفعة، تتزامن مع التقلبات الجوّية التي تشهدها البلاد خلال هذا الاسبوع، و ذلك وفق بلاغ المعهد الوطني للرّصد الجوي.

حيث ستشهد المناطق الغربية نزول أمطار رعديّة و تكون غزيرة بأقصى الشّمال الغربي، كما يتوقع المعهد وفق مسعود، نزول كميات من الثّلوج بالجهات الغربية و المناطق التي يتجاوز ارتفاعها الـ 1000 متر و تحديدا ولايات القصرين و الكاف و سليانة، و على خلفية هذه التوقعات يدعو المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطّريق للتقيد بالنّصائح التالية:

تجنّب السياقة في ظروف مناخية صعبة و متابعة النّشرات الجوّية قبل الانطلاق

القيام بالفحص الفني للعربة قبل الانطلاق بهدف التأكّد من سلامة الإطارات و الفرملة و الإنارة

استعمال حزام الأمان يكون إجباريا للمقاعد الأمامية و الخلفيّة

التركيز التام خاصة في الظّروف المناخية المتقلّبة

اجبارية عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة

الالتزام بقواعد الجولان و التقيد بالسّرعة المحدّدة في الطّرقات

ترك مسافة الأمان، خاصة و أنّها تتضاعف أثناء نزول الأمطار

تجنب الفرملة الفجئيّة

عدم القيام بالمجاوزة الممنوعة و الخطرة و التأكّد انّ الطّريق آمن

عدم حمل أشياء تحجب الرؤية

أخذ راحة عند الشّعور بالارهاق أو أثناء نزول الأمطار القوية

تجنب شقّ الأودية التي يكون فيها منسوب المياه مرتفع

استعمال الأضواء الرّفافة

فسح المجال للمترجّلين خاصة كبار السّن و الأطفال

و بالنّسبة للدّرجات النارية فإنّه من الضروري تطبيق قواعد الجولان و الزامية ارتداء الخوذة وتجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفق الرّائد مسعود.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



