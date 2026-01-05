تقلبات جوية: سحب كثيفة، رياح قوية وبحر شديد الاضطراب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يكون الطقس مغيمًا جزئيًا على أغلب الجهات، ويتحوّل أحيانًا إلى كثيف السحب بأقصى الشمال الغربي، مع نزول أمطار ضعيفة. وخلال الليل، يُتوقّع أن تشمل هذه الأمطار مناطق الجنوب الغربي.

وتهبّ الرياح من القطاع الجنوبي الغربي، قوية نسبيًا فمحليًا قوية قرب السواحل، في حين تكون معتدلة إلى قوية نسبيًا داخل البلاد.

أمّا البحر، فيكون شديد الاضطراب بخليج قابس ومنطقة الشابة، ومتموّجًا ببقية السواحل، ما يستوجب الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و19 درجة بالمناطق الغربية وجهة الوطن القبلي، وبين 20 و24 درجة ببقية الجهات.

