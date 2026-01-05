Français
Anglais
العربية
الأخبار

تقلبات جوية: سحب كثيفة، رياح قوية وبحر شديد الاضطراب

تقلبات جوية: سحب كثيفة، رياح قوية وبحر شديد الاضطراب

يكون الطقس مغيمًا جزئيًا على أغلب الجهات، ويتحوّل أحيانًا إلى كثيف السحب بأقصى الشمال الغربي، مع نزول أمطار ضعيفة. وخلال الليل، يُتوقّع أن تشمل هذه الأمطار مناطق الجنوب الغربي.

وتهبّ الرياح من القطاع الجنوبي الغربي، قوية نسبيًا فمحليًا قوية قرب السواحل، في حين تكون معتدلة إلى قوية نسبيًا داخل البلاد.

أمّا البحر، فيكون شديد الاضطراب بخليج قابس ومنطقة الشابة، ومتموّجًا ببقية السواحل، ما يستوجب الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و19 درجة بالمناطق الغربية وجهة الوطن القبلي، وبين 20 و24 درجة ببقية الجهات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

872
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

423
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]
325
الأخبار

وزارة الداخلية : القبض على الإرهابي الخطير “صديق العبيدي” والعنصر المرافق له
299
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
296
الأخبار

واشنطن : مادورو سيخضع للمحاكمة بعد اعتقاله ونقله إلى خارج فنزويلا
294
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
292
الأخبار

وفاة مذيع قناة الجزيرة جميل عازر
283
الأخبار

روسيا تدين “العدوان المسلح” الأمريكي على فنزويلا و تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
277
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – خليل شمّام: “هزيمة موجعة للغاية… لكن هذه هي كرة القدم” (فيديو)
276
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى