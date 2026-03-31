تقلبات جوية في تونس: المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو إلى الحذر الشديد بهذه المناطق 

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد والالتزام بقواعد السلامة المرورية، وذلك على خلفية التقلبات الجوية التي تشمل عددا من ولايات الجمهورية، في وقت تزداد فيه مخاطر الحوادث بسبب تراجع مستوى الرؤية وانزلاق الطرقات.

وأوضح المرصد أن هذه الاضطرابات الجوية تهم خصوصا ولايات تونس الكبرى، وزغوان، ونابل، وجندوبة، والكاف، وسليانة، والقيروان، والقصرين، وباجة، وبنزرت، داعيا السائقين إلى توخي اليقظة الكاملة أثناء التنقل وتفادي كل سلوك قد يهدد سلامتهم وسلامة بقية مستعملي الطريق.

وشدد المرصد على ضرورة التخفيض من السرعة حتى تتلاءم مع حالة الطريق ومستوى الرؤية، خاصة عند بداية نزول الأمطار، وهي فترة تعرف عادة تزايدا في مخاطر الانزلاق وفقدان السيطرة على العربات.

كما دعا إلى مضاعفة مسافة الأمان بين السيارات، مع الانتباه إلى خطورة الرياح القوية، لا سيما على الجسور والطرقات المفتوحة، حيث يمكن أن تؤثر الهبات بشكل مفاجئ على توازن المركبات ومسارها.

ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود الرامية إلى الحد من حوادث المرور، عبر تعزيز ثقافة الوقاية والتقيد بقواعد السياقة الآمنة، خاصة في الفترات التي تشهد اضطرابات مناخية قد تنعكس مباشرة على ظروف الجولان.

