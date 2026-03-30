تقلبات جوية قوية: أمطار رعدية ورياح وانخفاض لافت في الحرارة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تغيّرات ملحوظة في الوضع الجوي بداية من مساء الإثنين 30 مارس 2026، حيث يُنتظر نزول أمطار متفرقة تكون مؤقتًا رعدية، تشمل مناطق الشمال وتمتد محليًا إلى الوسط.

وأوضح المعهد أن هذه التساقطات قد تكون أحيانًا غزيرة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية، مع تسجيل كميات تتراوح بين 20 و40 مليمتراً، إضافة إلى تساقط البرد في بعض المناطق المحدودة.

كما يُتوقع هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 90 كلم/س في شكل هبات، مما يزيد من حدة التقلبات الجوية.

وتتواصل الأمطار يومي الثلاثاء 31 مارس والأربعاء 1 أفريل، لتشمل الشمال والوسط، مع إمكانية تسجيل كميات هامة خاصة بالمناطق الساحلية.

ومن المنتظر كذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في الشمال والمناطق الغربية، حيث تتراوح القصوى بين 10 و14 درجة، ولا تتجاوز 8 درجات بالمرتفعات، مع احتمال تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية خلال فترات الليل.

ودعا المعهد المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية المحينة واتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل هذه الظروف المناخية المتقلبة.

