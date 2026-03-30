تقلبات جوية قوية: أمطار رعدية ورياح وانخفاض لافت في الحرارة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تغيّرات ملحوظة في الوضع الجوي بداية من مساء الإثنين 30 مارس 2026، حيث يُنتظر نزول أمطار متفرقة تكون مؤقتًا رعدية، تشمل مناطق الشمال وتمتد محليًا إلى الوسط.

وأوضح المعهد أن هذه التساقطات قد تكون أحيانًا غزيرة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية، مع تسجيل كميات تتراوح بين 20 و40 مليمتراً، إضافة إلى تساقط البرد في بعض المناطق المحدودة.

كما يُتوقع هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 90 كلم/س في شكل هبات، مما يزيد من حدة التقلبات الجوية.

وتتواصل الأمطار يومي الثلاثاء 31 مارس والأربعاء 1 أفريل، لتشمل الشمال والوسط، مع إمكانية تسجيل كميات هامة خاصة بالمناطق الساحلية.

ومن المنتظر كذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في الشمال والمناطق الغربية، حيث تتراوح القصوى بين 10 و14 درجة، ولا تتجاوز 8 درجات بالمرتفعات، مع احتمال تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية خلال فترات الليل.

ودعا المعهد المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية المحينة واتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل هذه الظروف المناخية المتقلبة.

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

496
الأخبار

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية : الهلال الأحمر يساهم في حملات نظافة كبرى بولاية باجة

437
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي أمينًا عامًا جديدًا للاتحاد العام التونسي للشغل خلفًا للطبوبي
382
الأخبار

النائبة سيرين مرابط توجّه سؤالًا شفاهيًا إلى وزير الشباب و الرياضة حول وضعية الرياضات الفردية و أبطال النخبة
345
أخر الأخبار

وصول 19 حافلة مزدوجة جديدة لتعزيز أسطول النقل العمومي بالقصرين (فيديو)
332
أخر الأخبار

ترامب يُهين محمد بن سلمان: خلف القسوة رسالة سياسية
329
الأخبار

توقيع اتفاق بين قطر وأوكرانيا بشأن اعتراض الصواريخ و الطائرات المسيّرة
325
الأخبار

حالة الطقس صباح اليوم الأحد
320
الأخبار

جريمة تهز الشراردة : ستينية تفارق الحياة بعد إصابتها ببندقية صيد
314
الأخبار

وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال
307
الأخبار

الأمين العام للكاف يرحل عن منصبه

